Paradiž zdaj le mestece duhov

Mestece duhov, zaprta družba, predstava brez bleščic: vse to so ocene, ki so jih v zadnjih dneh namenjali zdaj le še redki med dolgoletnimi obiskovalci Söldna, turistične vasi v Ötzijevi dolini na Tirolskem, tradicionalnega uvodnega prizorišča prve tekme alpskih smučarjev in smučark v sezoni svetovnega pokala. Prav zaradi te premiere je postal kraj ob vznožju ledenika Rettenbach prepoznaven daleč naokrog in je pred dobrima dvema desetletjema začel uspešno prispevati svoj delež v že tako bogato blagajno avstrijske turistične zgodbe o uspehu. Zdaj pa je vse drugače ... Pravzaprav se je za tekmovalno karavano še najmanj spremenilo.



Dobro, nenavadno je, ko ob progi z izjemo trenerjev ni nikogar, osrednja tribuna v ciljni areni pa je prazna, toda ritem Žana Kranjca, Mete Hrovat in druščine ostaja enak. Nad bivanjem v hotelu Neue Post (Nova pošta) v sosednji vasi Zwieselstein, zdaj že dolgo baznem taboru naše izbrane vrste, tudi zdaj ni bilo pripomb. Pravzaprav je v primerjavi s prejšnjimi sezonami za smučarsko srenjo še več miru, saj obiski sorodnikov in prijateljev ali denimo srečanja z novinarji v hotelu niso dovoljeni. Sicer pa je bilo tudi gibanje močno omejeno, prav novinarski srenji, kot piše v navodilih ob potrjeni akreditaciji, je bilo prepovedano gibanje po trgovinah in restavracijah z izjemo zgolj ene, v kateri nato med 18. in 22. uro pripravljajo tri večerne menije.



O kakovosti ponudbe ni nikakršnih dvomov, gre za vrhunske jedi kot v najbolj cenjenih dunajskih ali salzburških kuhinjah, vendar pa po omenjeni večerni uri ni več možnosti posedeti v družbi – prav vsi lokali ugasnejo luči in zaklenejo vrata do naslednjega dne. Kar pa je bilo za oktobrski uvod smučarske sezone v preteklosti Söldna nepredstavljivo. Ni odmeva razposajenih navijačev, ni ropotanja s švicarskimi kravjimi zvonci.

V turizmu takoj za Dunajem

»Drugače ne gre. Športniki niso nikdar hodili po nočnih lokalih, njih ta ukrep ne moti, za druge obiskovalce pa je bolje ohranjati varno razdaljo in zvečer ostati v sobah,« so povedali v domači turistični organizaciji in nam postregli s kar težko verjetnim podatkom o tem, da je prav Sölden po številu prenočitev v zimski sezoni (ta se začne z oktobrsko premiero svetovnega pokala) na 2. mestu v državi za neprekosljivim Dunajem! A četudi gre po oceni poročevalca za pretiravanje, ne moremo odkimati ob podatku, da 20.000 prenočitev in seveda drugih stroškov gostov v običajnem vikendu oktobrske uvodne tekme prinese v domačo blagajno več kot tri milijone evrov.



Zdaj so to le neuresničljive sanje. V vasi, kjer si lokali ob glavni cesti sledijo kot jurčki v radodarnih gozdovih po dežju, zdaj ni domala nikogar. Od natanko 63 gostinskih lokalov jih je odprtih le 15. In podobno bo v naslednjih tednih in mesecih očitno tudi po drugih smučarskih središčih. V Švici so denimo že napovedali, da bosta dve njihovi največji tekmi v Wengnu in Adelbodnu brez občinstva. »Nisem zdravnica, da bi sodila o tem, toda očitno se moramo privaditi na nove razmere. Zdaj sem predvsem vesela, da vsaj tekmujemo,« nam je dejala prva smučarka te alpske dežele Lara Gut-Behrami.