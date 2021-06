Panika po tekmi: bojijo se, da se je med gledalci razširil nevaren sev

Hrvati bodo v ponedeljek pot do četrtfinala evropskega nogometnega prvenstva proti Špancem iskali v Københavnu. Stadion v danski prestolnici je bil na zadnjih dveh tekmah prvenstva skoraj povsem poln, čeprav so omejili kapaciteto. Tekma, ki so jo Danci odigrali proti Belgiji 17. julija, pa je razlog za skrb.



Pri treh gledalcih, ki so bili tistega dne na stadionu, so namreč potrdili koronavirus (različico delta), ki je te dni vzrok za ponovno naraščanje okužb v več evropskih državah. Zaradi tega je danski minister za zdravje Magnus Heunicke odredil, da testirajo 4000 gledalcev s šestih različnih delov stadiona.

