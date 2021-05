Palčka zdaj titana, eden bo Titanik

Nekoč palčka, zdaj pa globalni znamki se bosta nocoj ob 21. uri v Portu pomerila za sveti gral evropskega nogometa. Manchester City v svojem prvem finalu lige prvakov lovi izmuzljivo lovoriko, Chelsea jo že ima in bo tretjič sodeloval na sklepnem dejanju sezone. Sinje modri iz vzhodnega Manchestra so favoriti, a za modre iz južnega Londona je to le mrtva črka na papirju. Vloge favorita vendarle ne gre zanemariti. V zadnjih osmih finalih je vselej zmagal klub, ki je bolje kotiral na stavnicah.



Zadnje presenečenje je uprizoril prav Chelsea, ko je leta 2012 sredi Allianz Arene premagal münchenski Bayern po izvajanju 11-metrovk. Tokrat mu pripisujejo tretjinske možnosti (kvota za osvojitev naslova 2,57; City 1,44). Kluba, ki izhajata iz deprivilegiranih delavskih okolij in sta se v huliganskih 80. letih večkrat znašla v črnih kronikah časopisov kot na športnih naslovnicah, sta se z bogatimi tujimi lastniki preobrazila v eminentni instituciji. Od leta 2004 sta skupaj osvojila deset od 17 naslovov angleških prvakov, vsak po pet. Chelsea, ki ga je leta 2003 kupil ruski tajkun Roman Abramovič, ima večji mednarodni ugled kot City, ki je leta 2008 padel v roke šejkov iz Abu Dabija.



Poleg omenjenega naslova iz leta 2012 se lahko pohvali z nastopom v finalu leta 2008, ko je v Moskvi po 11-metrovkah zmagal Manchester United, ter dvema naslovoma v evropski ligi (2013, 2019). City je kljub silnim vlaganjem doživljal razočaranja, tudi v zadnjih štirih letih pod Pepom Guardiolo, ki je bil na Etihad pripeljan predvsem zato, da klubu prinese evropsko slavo. Nocoj bo imel priložnost osvojiti tretji naslov, potem ko mu je to uspelo z Barcelono v letih 2009 in 2011. Obakrat je v finalu premagal Man. United.

Joker za slovo

Tudi zdaj ima v rokah močnejše adute s Kevinom De Bruynom na čelu. Ima sladke skrbi z izbiro enajsterice, v kateri verjetno ne bo najboljšega klubskega strelca Sergia Agüera, na klopi utegnejo začeti tudi asi, kot so Gabriel Jesus, Raheem Sterling in Fernandinho. Agüero, ki je nazadnje zabil dva gola Evertonu in je leta 2012 Cityju z golom v podaljšku prinesel prvi naslov po letu 1968, bi lahko bil joker, če stvari ne bodo šle po načrtih. Tako bi na najboljši način končal svojo desetletno zgodbo v Angliji.



Toda Chelsea mu ne bo ničesar podaril, da mu Guardiolov sistem ne povzroča težav, je pokazal v zadnjih šestih tednih, ko je dvakrat premagal City, najprej v polfinalu pokala FA (1:0), potem še v prvenstvu v gosteh (2:1). »Ne bi mogli imeti težjega nasprotnika,« se kakovosti tekmeca zaveda Guardiola, sicer vneti zbiralec srebrnine. Chelsea je s prihodom trenerja Thomasa Tuchla naredil velik premik in nizal zmage, res pa je na zadnjih štirih tekmah trikrat izgubil.



»Uvrstitev v finale je velik uspeh, in ko enkrat prideš sem, želiš pokazati največ. A na drugi strani je City, morda ta čas najboljše moštvo v Evropi in na svetu,« se višine letvice zaveda Nemec, ki je lani s PSG izgubil finale proti Bayernu.

