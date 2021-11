Padla velikana si rešujeta kožo

Trije evropski velikani, Bayern, Juventus in branilec naslova Chelsea, so si že na prvih štirih tekmah lige prvakov zagotovili napredovanje v osmino finala, dva bosta trepetala vsaj še nocoj in oba bosta imela na klopi drugega trenerja kot pred tremi tedni. Barcelona in Manchester United bosta želela že dodobro pokvarjeni domači sezoni rešiti na evropski sceni.

Na papirju težje delo čaka 20-kratne angleške prvake, ki jih čaka gostovanje pri Villarrealu v ponovitvi zadnjega finala evropske lige, v katerem so bili v izvajanju 11-metrovk boljši Španci. Rdeče vrage je moral po sobotnem porazu z 1:4 v Watfordu zapustiti Ole Gunnar Solskjær, ki je preživel že veliko interpelacij, a tokrat mu ni bilo rešitve. Po Old Traffordu še vedno straši duh blamaže proti Liverpoolu, zdaj se je zgodila nova. Moštvo, ki je vrnilo Cristiana Ronalda ter pripeljalo Raphaëla Varana in Jadona Sancha, si je obetalo boj za naslov prvaka v premier league, a je tačas na 8. mestu z ducatom točk zaostanka za vodilnim Chelseajem.

Do nadaljnjega bo šef stroke nekdanji defenzivni branilec Michael Carrick, v klubu pa iščejo trajno rešitev. Med glavnimi kandidati so Maurizio Pochettino, ki s PSG lovi izmuzljivo evropsko slavo, Luis Enrique, ki naj bi bil želja Ronalda, in Zinedine Zidane, ki je s Portugalcem sodeloval v Real Madridu. Carrick bi potreboval čudež, da bi mu na mizo dali pogodbo, bi pa njegove delnice poskočile, če bi mu uspelo potopiti rumeno podmornico, s čimer bi izbrisal prvi Solskjærjev madež.

7 točk imata Manchester United in Villarreal v skupini F, Atalanta jih ima 5.

Zmaga bi Unitedu zagotovila napredovanje med 16, poraz bi ga močno ogrozil, saj ne bi bil več odvisen od sebe, na njegov spodrsljaj namreč preži Atalanta Josipa Iličića, ki bo gostovala v Bernu. Šok terapija morda ne more predramiti Ronalda, ki je na štirih tekmah zabil pet golov, lahko pa marsikoga drugega, ki mu ni bil pogodu Norvežanov sistem.

Xavi potrebuje čas

V podobno kočljivem položaju se je znašla Barcelona, ki je že tudi praktično izgubila možnosti za lovoriko v la ligi. Ker ne more računati, da si bo kožo reševala v zadnjem kolu pri Bayernu, mora zlepa ali zgrda premagati Benfico, ki jo še čaka domača tekma s kijevskim Dinamom.

Burna sezona na Camp Nouu se je dodatno razburkala, ko je moral konec prejšnjega meseca oditi Ronald Koeman. Zamenjal ga je Xavi Hernandez, ki je uspešno debitiral z minimalno zmago v mestnem derbiju proti Espanyolu. Zadovoljen je bil s pristopom, manj s samozavestjo. »Veliko moramo popraviti, razmišljati napadalno in si upati več tvegati,« se nekdanji virtuoz zaveda, da ga čaka veliko dela. Ker pri blaugrani nikdar ni veliko potrpljenja, je nekdanji kapetan Carles Puyol pozval vodilne in navijače, naj dajo Xaviju dovolj časa, da klub postavi tja, kamor sodi.

6 točk je v skupini E zbrala Barcelona, Benfica dve manj. Bayern (12) si je že zagotovil prvo mesto.

V skupini H se bo Chelsea želel oddolžiti Juventusu za edini poraz (0:1) in zasesti vrh lestvice, povsem odprta pa je skupina G, kjer so vse štiri ekipe v štirih točkah. Vodilni Salzburg Benjamina Šeška (7 točk) bo gostoval pri francoskih prvakih iz Lilla (5), Wolfsburg (5) bo gostil Sevillo (3).