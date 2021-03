Padec Italije in pomoč Španije

Slovenskim upom se ponuja priložnost, o kateri so pred evropskim prvenstvom lahko le sanjali. FOTO: Leon Vidic

Potreben Elšnik v pravi formi

Pari in izidi, skupina B, danes: Slovenija – Italija (21.), Španija – Češka (21.); vrstni red: Španija 4, Češka in Italija po 2, Slovenija 1; skupina A: Madžarska – Nizozemska (18), Nemčija – Romunija (18.); vrstni red: Nemčija in Romunija po 4, Nizozemska 2, Madžarska 0; skupina C – Islandija : Danska 0:2, Rusija : Francija 0:2; vrstni red: Danska 6, Rusija in Francija po 3, Islandija 0; jutri: Danska – Rusija, Islandija – Francija; skupina D – Hrvaška : Švica 3:2, Portugalska : Anglija 2:0; vrstni red: Portugalska 6, Švica in Hrvaška po 3, Anglija po 0; jutri: Hrvaška – Anglija, Švica – Portugalska (obe ob 18. uri).

Mlada slovenska nogometna reprezentanca je tam, kjer je želela biti pred evropskim prvenstvom do 21 let: o tem, ali se bo uvrstila v izločilni del tekmovanja (od 30. maja do 6. junija), odloča sama, a potrebuje tudi nekaj pomoči najboljšega v skupini B in branilca naslova Španije. Tekma odločitve, v kateri bo njen tekmec močno oslabljena Italija, bo drevi ob 21. uri v Ljudskem vrtu.Kakšen scenarij jo pelje v raj? Le njena zmaga in poraz ali neodločen razplet Češke proti Španiji. Sploh ne kaže tako slabo ali neuresničljivo, ob upoštevanju, da srčnosti in bojevitosti Slovenci dodajo tudi nekaj več igralne kakovosti s posestjo žoge v nogah. Toda nogomet je igra, ki dopušča tudi zmage slabših proti boljšim. Pred eno od najpomembnejših tekem v zgodovini slovenskega nogometa v mlajših kategorijah so se razmerja sil med velesilo, petkratnim evropskim prvakom v tej starostni kategoriji Italijo in palčico Slovenijo korenito spremenila.Varovanci selektorjaso bolj kot kadar koli na papirju najmanj konkurenčni. Razlog je nedisciplina azzurrinov, zaradi česar bodo manjkali kar štirje člani najmočnejše enajsterice: trije zaradi izključitev, napadalec, zvezna igralcain(je že doma, ker je prejel štiri tekme prepovedi),pa zaradi dveh rumenih kartonov.Ačimović je v dveh tekmah uporabil 17 igralcev, a je proti Češki morda našel ta trenutek najbolj ustrezno enajsterico glede na stanje forme posameznikov. Na voljo ima tudi prav vse igralce, saj nihče ni prejel dveh rumenih kartonov. V prvih dveh tekmah so se najbolj trošili in utrudili v napadalni in zvezni vrsti. Z igro proti Češki jenajbrž prepričal selektorja za še drugo priložnost v začetni enajsterici, v kateri bi utegnil izgubiti položaj proti Češki nesrečni strelec avtogolaAčimović ima na voljoali, pri čemer bi izbor lahko narekovala tudi sprememba taktične postavitve in izbira dveh napadalcev. Slovenci potrebujejo izjemen večer in tudi najboljšega kapetana, ki ne deluje dovolj sveže in v polni formi. A tudi več poguma, drznosti in kombinatorike v napadalnejši igri, saj se ne gre zanašati zgolj na srečna naključja. Slovenski učinek v napadu v prvih dveh tekmah ni bil najbolj uspešen: naši so sprožili sicer spodobnih 13 strelov, a le tri neposredne proti vratom. Vse proti Češki.