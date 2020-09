Oživljajo tudi dvorane, a še ne bodo pokale po šivih

Edina kolektivna panoga, ki je nadaljevala in končala zaradi covida-19 prekinjeno sezono, je bil nogomet. A ta se igra na prostem. Drugače je bilo pri dvoranskih športih, ki se po pol leta počasi vračajo v bolj ustaljene tirnice.



Prvi so kolesje zagnali v rokometni ligi NLB. Manjši klubi so se lahko hitreje prilagodili navodilom NIJZ in so imeli v dvoranah od 100 do 300 navijačev, največja Celje in Gorenje pa sta se odločila tekmi organizirati za zaprtimi vrati. Celjani bodo prihodnji teden v Zlatorogu začeli ligo prvakov, tam so obvezna testiranja pred tekmo, pri državnih prvakih ocenjujejo, da bodo stroški preventivnih ukrepov za sezono 60.000 evrov, od tega 28.000 za testiranja ob predpostavki, da bodo vsi vzorci negativni.



Rokometašice Krima bodo že to soboto v Stožicah gostile tekmo lige prvakinj. NIJZ je že trikrat izdal negativno mnenje ljubljanskemu klubu, da bi lahko bilo v dvorani z 12.480 sedeži prisotnih 500 oseb. »EHF je zelo stroga, že nekaj tednov se ukvarjamo samo s tem. Dvorana bo razdeljena v štiri cone. Vsaj 72 ur pred tekmo morajo biti testirani vsi igralci, sodniki, trenerski štab in ljudje za zapisnikarsko mizo, klub mora imeti tudi t. i. covid officerja, ki je odgovoren za izvajanje vseh protokolov,« je pojasnila direktorica Deja Ivanović.

Veliko vprašanj v ligi ABA

Zaradi razvejanega ustroja tekmovanj brez skupne organizacijske navpičnice imajo košarkarski klubi že dolgo težave, pandemija novega koronavirusa pa je dodatno otežila priprave na novo sezono. To velja tudi za Cedevito Olimpijo, ki bo 17. t. m. odigrala prvo uradno tekmo za slovenski superpokal, 30. t. m. se bo začel evropski pokal, 3. oktobra liga ABA, druga moštva pa bodo 26. t. m. startala v državnem prvenstvu.



Udeleženci regionalnega prvenstva želijo vstopiti v povsem normalno sezono brez osamitvenih mehurčkov, toda omejitve v posameznih državah nekdanje Jugoslavije so zelo različne, prav tako pravila pri prehodu meja ob nenehnem spreminjanju statusov iz zelenega v rumenega ter v rdečega in nazaj. Pomembna je tudi zahteva, da se bodo morala moštva v tem tekmovanju kar dvakrat na teden testirati na koronavirus, kar bo ob približno 2000 evrih skupnih stroškov za vsako testiranje že pomembna postavka. Tudi pri nekaterih drugih točkah klubi zahtevajo več prožnosti, denimo pri napovedi, da bi ob enem pozitivnem članu v moštvu morali vsi v 14-dnevno karanteno, ali pri zahtevi, da morajo ekipe priti v dvorano kot skupina – tudi na domače tekme.

Hokejisti začenjajo na Bledu

Jutrišnji četrtek je dan prvih hokejskih tekem. Kot je že v navadi, premiera pripada poletni ligi na Bledu. V Ljubljani bo odprtje sezone natanko čez en teden, ko se bo začelo domače pokalno tekmovanje, vendar še brez gledalcev, morda bo drugače, ko bo 3. oktobra derbi alpske lige med SŽ Olimpijo in SIJ Acroni Jesenicami. Gre za tekmovanje z udeleženci iz treh držav, ki so jih razdelili v štiri skupine po regionalnem načelu, da razdalje ne bi bilo dolge, prehodi meja pa redkejši. V soboto, 19. septembra, pa se bo začelo tudi državno odbojkarsko prvenstvo.