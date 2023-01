Otvoritvena dirka potrdila odličen nakup Pogačarjevega moštva

In letos je že na prvi dirki World Toura, potrdil, da je res vesoljec, ampak z razlogom. Jay Vine je 27-letni Avstralec, ki se je na lanski dirki po Španiji, kot meteor spustil v profesionalni peloton in zmagal na kar dveh etapah. Premierno je nastopil na tritedenski dirki in tako slavil na dveh etapah!

V kolesarskem svetu smo ga spoznali, ko se je leta 2020 pridružil avstralski ekipi ARA Pro Racing Sunshine Coast. Istega leta je zmagal na Zwift Academy dirki, to je dirkanje s »sobnimi kolesi« oziroma na pametnih trenažerjih, ki so prek spleta povežejo po celem svetu in dirkanje se lahko začne. S to zmago si je zagotovil napredek v belgijsko ekipo Alpecin Deceuninck. Torej se je pridružil ekipi katere paradni konj je sam Mathieu van der Poel. Bil je tarča posmeha, saj cestni kolesarji, asfaltni bojevniki še danes zelo skeptično spremljajo dirkanje mojstrov sobnih koles na cesti. Niso prepričani ali se znajo taki kolesarji voziti v gneči pelotona. Pravzaprav v njih vidijo veliko nevarnost.

Spomnimo se; na podlagi zmage v zwiftanju je met med najboljše kolesarje na svetu leta 2018 uspel tudi Slovencu, takrat 19-letnemu Ljubljančanu Martinu Lavriču. Kot zmagovalec projekta akademije Zwift, si je prislužil enoletno pogodbo z razvojno ekipo mlajših članov kolesarskega moštva Dimension Data.

Vrnimo se Avstralcu Jayu; na lanski dirki po Španiji je bil Primož Roglič prvi favorit. Kazalo mu je odlično, dokler ni nesrečno padel. Ravninsko etapo dolgo 189 kilometrov od Sanlucarja de Barrameda do Tomaresa si bomo zapomnili za vselej. Primož Roglič je spet nesrečno padel, potem, ko je izvedel mojstrsko samostojno akcijo na zadnjem klancu tri kilometre pred ciljem.

Na tej Vuelti smo spoznali novega zvezdnika kolesarskega športa. Avstralec Jay Vine je zmagal na šesti, prvi pravi gorski etapi Vuelte 2022. In to na kakšen način? Na način najmočnejših kolesarjev na dirki, na Rogličev in Pogačarjev način. Način mletja tekmecev! Ampak Vine se ni zadovoljil z eno zmago. Ne, ni hotel biti muha enodnevnica, Jay se je lansiral med največja presenečenja tega športa; zmagal je tudi na osmi etapi, prav tako izraziti gorski in prav tako s solo akcijo! Kdo je ta Jay Vine? Čudak? Vesoljec? So se v cilju spraševali. Belgijcem se je smejalo, nakup se je izplačal.

Jay Vine je novi kolesarski zvezdnik. FOTO: Brenton Edwards

Iz Belgije v Združene Emirate

Če na Vuelti slaviš na dveh etapah in si v nizkoproračunski ekipi, je jasno, da postaneš plen bogatih ekip. Letošnjo sezono je Jay začel v UAE moštvu, moštvu Tadeja Pogačarja in Jana Polanca in od letos tudi Domna Novaka Lojza. Prva etapna dirka na koledarju prve kolesarske lige World Tour je petetapna dirka Santos Tour Down Under (2.UWT), dirka po Avstraliji, dirka »Tam spodaj.« Zmagal je Jay Vine, ki je le nekaj dni pred štartom postal tudi avstralski državni prvak! »Nakup se je izplačal!« Nam je po zadnji nedeljski etapi skoraj zavpil Andrej Hauptman, športni direktor v UAE ekipi. Jay Vine ni več tarča zasmehovanja, Jay je kolesar o katerem bomo še veliko slišali.