Otto Kneitinger: Pred Fabjanom da lahko vsakdo klobuk dol

Kmalu po tem, ko je Rusija napadla Ukrajino, je vodenje Evropske judoistične zveze (EJU) prevzel Otto Kneitinger, ki je na predsedniškem položaju zamenjal odstopljenega prvega moža, Rusa Sergeja Solovejčika. Na nedavni prireditvi za najboljšega slovenskega judoista leta 2021 si je 67-letni Nemec vzel čas tudi za Slovenske novice.

V vlogi začasnega predsednika EJU ste med prvimi državami obiskali prav Slovenijo. Kaj je bil razlog vašega prihoda?

»Odzval sem se vabilu vodilnih mož iz slovenskega juda in se udeležil podelitve nagrad najboljšim tekmovalcem v lanskem letu. Ob tem sem izkoristil priložnost in šampionki Tini Trstenjak izročil posebno priznanje EJU. Obiskal sem olimpijski komite, bil sem tudi na ministrstvu za šport, na katerem smo prosili za večjo podporo judu. Vaši judoisti bi si zaslužili svoj center, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec pa nam je zatrdila, da za njegovo gradnjo ne vidi ovir. Jaz lahko v imenu evropske zveze zagotovim, da bomo prav tako pomagali. Želimo si tudi, da bi pri vas spet izvedli evropsko prvenstvo v judu. To sem ponudil vaši zvezi, vaša ministrica je tudi pri tem obljubila podporo.«

Kako si razlagate uspehe slovenskih judoistov in judoistk?

»Imate vrhunske trenerje juda, še zlasti Marjan Fabjan je dolgo vlekel voz in s svojimi varovanci postavljal težko predstavljive mejnike. A ko sem na podelitvi videl vse te nadarjene judoiste, ki se že uveljavljajo tudi v mednarodni konkurenci, sem se prepričal, da Marjan pri vas le ni edini trener, ki odlično vodi tekmovalce.«

Kako dobro poznate Fabjana?

»Že 30 ali celo 40 let. Po mojem ni tatamija, na katerem ne bi stala. Kjer je bil on, sem bil tudi jaz. Marjan je nadvse zavezan svojemu prepričanju in načinu dela, je tudi zelo poseben, vendar pa lahko vsakdo da klobuk dol pred njegovimi dosežki.«

Ne moreva mimo grozljivega napada Rusije na Ukrajino, ki ga je sprožil Vladimir Putin. Ruski predsednik sicer velja za velikega ljubitelja juda. Na evropski zvezi ste se hitro odzvali in mu odvzeli vse častne nazive, s tekmovanj ste izločili tudi ruske in beloruske judoiste. Kakšno je vaše mnenje o vsem skupaj?

»Moje mnenje je takšno, da športniki v osnovi niso krivi za to, kar ruska vojska počne v Ukrajini. Toda pritisk javnosti in vseh medijev je bil tako velik, da nam ni preostalo nič drugega, sploh po vsem trpljenju Ukrajincev, ki jim ga – kot lahko vidimo na različnih televizijah – povzročajo Rusi. Žal mi je ruskih judoistov, a nekaj smo morali ukreniti. Kar zadeva pa Putina, smo mu mi še pred svetovno zvezo odvzeli častne nazive. Da je prišlo tako daleč, je res škoda, kajti veliko ruskih podjetij je podpiralo judo, toda po drugi strani ni prav ničesar, kar bi lahko opravičevalo grozljivi napad Rusije na Ukrajino.«