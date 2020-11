Ostro napadel francoskega predsednika

Oče ga je naučil vsega, kar zna

Macron razjezil Habiba

V zadnjih dneh močno odmeva Nurmagomedovova grožnja zoper francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je ostro obsodil nedavni islamistični teroristični napad v Nici, pri čemer je poudaril, da se Francija ne bo odpovedala svojim vrednotam. Ruski orel je za tem na družabnem omrežju instagram, na katerem ima več kot 25 milijonov sledilcev, objavil fotografijo Macronovega obraza, na katerem se vidi odtis stopala. Pod njo je med drugim zapisal: "Naj vam in vsem, ki pod geslom svobode govora žalijo občutke več kot poldruge milijarde muslimanskih vernikov, vsemogočni iznakazi obraz ..."

Potem ko jepred kratkim v Abu Dabiju že v drugi rundi z davljenjem uspaval ameriškega izzivalcain z 29. zaporedno zmago (19. s prekinitvijo) še tretjič ubranil naslov svetovnega prvaka v lahki kategoriji po različici UFC, se je med ljubitelji obračunov v kletki vnela vroča razprava o tem, ali je največji mojster v zgodovini mešanih borilnih športov (MMA). Nekateri menijo, da bi si status št. 1 bolj zaslužila Američan(26 zmag, 16 s k. o., 1 poraz) in Brazilec(34 zmag, 26 s k. o., 11 porazov), ki je po nedeljskem neuspehu v dvoboju z Jamajčanomkončal svojo zgodbo, kar zadeva obračune na najvišji ravni. Oba sta namreč večkrat ubranila šampionski pas kot Nurmagomedov, ki pa v nasprotju z omenjenima asoma v svoji statistiki nima nobenega poraza. Za nameček ruski šampion dagestanskega rodu nikoli ni padel na dopinški kontroli, medtem ko so Jonesu že dokazali jemanje prepovedanih poživil.Orel, kakor se glasi njegov vzdevek, je odraščal v vasici Sildi na vzhodu Dagestana. Že od zgodnjega otroštva je bil tesno povezan z borilnimi športi. V ta svet ga je vpeljal oče, ki je bil nosilec črnega pasu v judu ter ukrajinski prvak v rokoborbi (v prostem slogu) in sambu, v katerem si je Habib izbojeval zlati kolajni na svetovnih prvenstvih v Kijevu 2009 in Moskvi 2010. »Očitno sem res borilne gene podedoval po očetu,« je nekoč izjavil Nurmagomedov mlajši, ki je očetu, tudi dolgoletnemu trenerju, izjemno hvaležen za vse, kar mu je dal. Tudi za izkušnjo dvoboja z mlajšim medvedom, s katerim se je neustrašno premetaval že pri devetih letih. Ko je Abdulmanap v začetku letošnjega julija v 58. letu starosti izgubil bitko z novim koronavirusom, se je Habibu podrl svet.»Oče, pogrešal te bom! Bil si mi oče, prijatelj, brat in trener v enem. Naučil si me pravzaprav vsega, kar znam. Upam, da si bil zadovoljen z menoj,« je ob njegovi smrti zapisal 32-letni heroj Dagestana, ki se je tudi po svojem zadnjem nastopu najprej spomnil očeta. Po zmagi nad Gaethjejem, za katero naj bi prejel okrog 10 milijonov evrov, je sicer svoje rokavice položil na tla kletke in sporočil, da končuje športno pot, ker je tako pač obljubil svoji materi. A, razvpiti predsednik združenja UFC, verjame, da se bo kljub temu še tridesetič povzpel v kletko, kot si je želel njegov oče.