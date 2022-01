Ostali v igri za četrtfinale

Slovenija je nekaj slabše začela svojo drugo skupinsko tekmo na evropskem prvenstvu v dvoranskem nogometu v nizozemskem Groningenu. Hladen tuš je sledil že v 40. sekundi dvoboja, ko je Douglas Nicolodi (eden od sedmih naturaliziranih Brazilcev v dresu Italije) izkoristil neodločnost naše četverice in na koncu matiral še Nejca Berzelaka. Slednji je bil na preizkušnji še v 4. minuti, ko je s pomočjo vratnice ukrotil strel Alexa Merlima.

To pa je bilo dejansko vse, kar so Italijani pokazali v prvem polčasu. Od 6. minute je iz minute v minuto rasel pritisk Slovenije, ki je igrala bolje in bolje. V 6. minuti je Kristjan Čujec po prekinitvi pred golom našel Denisa Totoškovića, a je ta slabo zadel žogo. V 10. minuti je prišla nagrada za slovenski trud – Teo Turk je izvajal avt z desne strani, žoga pa se je odbila od kapetana Merlima, ki je premagal svojega vratarja. Izenačenje je dalo dodatnih moči naši reprezentanci, Slovenija, izvrstno jo vodi selektor Tomislav Horvat, je mojstrsko odigrala tudi zadnjih pet minut prvega polčasa.

Predvsem pa je morala paziti, da ne stori še šestega akumuliranega prekrška, kar bi za posledico imelo 10-metrovko Italije. To ji je uspelo, še več. V 15. minuti je Nejc Hozjan pred golom našel Turka, v 17. minuti je vratar Berzelak s podajo prek vsega igrišča pred golom Italije našel Žigo Čeha, ki je bil pri strelu tudi v 19. minuti. V isti minuti je poizkusil še Totošković. Prevlado Slovenije so potrdile tudi številke: Slovenija je v prvem polčasu zbrala 10 strelov v okvir italijanskih vrat, Italija na drugi strani le tri.

Slovenija igrala, Italija srečnejša

Slovenija je dominirala tudi v nadaljevanju; Totošković je v 26. minuti s strelom po tleh iz obrata stresel okvir vrat, v 29. minuti pa je bila slovenska terenska premoč kronana z golom Nejca Hozjana. Ta je sam ukradel žogo, se otresel čuvaja in na koncu še vratarja.

Italijani so dvakratni evropski prvaki, svojo kakovost so potrdili v nadaljevanju in v 32. minuti prek Merlima izenačili ob slabšem posredovanju slovenske ožje obrambe ob prostem strelu. Dve sekundi pred koncem je imel Berzelak na nogi strel za zmago, veselje je preprečila vratnica. Slovenija ostaja v igri za četrtfinale, odločalo se bo v petek proti Finski.