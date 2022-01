Osebni, državni in svetovni rekord neustrašne Nike

Slovenski smučarski skakalci bi si težko zamislili boljšo popotnico za olimpijske igre, ki se bodo v petek s slovesnim odprtjem začele na tako imenovanem Nacionalnem stadionu oziroma Ptičjem gnezdu v Pekingu. Na generalki v Willingenu so namreč minuli konec tedna kot za stavo nizali vrhunske skoke in uvrstitve.

Potem ko so Urša Bogataj, Ema Klinec, Anže Lanišek in Cene Prevc sanjski vikend na veliki napravi Mühlenkopfschanze (HS-147) v petek odprli z zgodovinsko prvo zmago Slovenije, je Ema Klinec dan pozneje vrhunsko pripravljenost potrdila s tretjim mestom, včeraj pa sta v vsem sijaju zablestela še Nika Križnar in Cene Prevc. Medtem ko je Križnarjeva navdušila z najdaljšim ženskim poletom doslej na tekmah za svetovni pokal (151 m), s katerim si je priborila drugo zmago v sezoni in skupno četrto med elito, se je srednji od bratov Prevc veselil svoje prve uvrstitve na oder za najboljše skakalce na svetu, potem ko je osvojil tretje mesto.

»Z izjemnim skokom sem poletela na prvo mesto. To je moj osebni rekord, državni in svetovni, kar zadeva ženske tekme. Z njim sem postavila piko na i in dokazala, da znam tudi dobro leteti, in ne le odskočiti. Za povrh sem pristala še v telemark na koncu. Zares sem zelo zelo vesela,« ni skrivala solza sreče Križnarjeva, potem ko je s sijajnim nastopom v svojo korist odločila tekmo z le eno serijo, po kateri sta ji družbo na zmagovalnem odru delali Nemka Katharina Althaus (145 m) in Rusinja Aleksandra Kustova (150 m).

Nikin podvig so v močno okrnjeni konkurenci (po pozitivnem testu nosilke rumene majice Marite Kramer na covid-19 so se nastopom na preizkušnji odpovedale tudi druge Avstrijke) dopolnile tudi preostale Slovenke. Z Emo Klinec (5.), Uršo Bogataj (6.) in Jernejo Brecl (9.) so se namreč še tri naše skakalke prebile med elitno deseterico, tik za njo pa sta se med zgolj 22 tekmovalkami iz devetih držav uvrstili Špela Rogelj (12.) in Nika Prevc (13.).

Vse je enkrat prvič

Le nekaj ur zatem je odličen polet uspel tudi Cenetu Prevcu (148 m), ki je po uvodni seriji celo vodil. Čeprav je v finalu (133,5 m) zaostal za norveškim zmagovalcem Mariusom Lindvikom (140 m in 144,5 m) in drugouvrščenim Nemcem Karlom Geigerjem (139,5 m in 140 m), je pri njem na koncu pretehtalo veselje, saj si je s tretjim mestom priskakal krstne (posamične) stopničke v svetovnem pokalu.

»Vse je enkrat prvič!« si je oddahnil 25-letni član kranjskega Triglava in nadaljeval: »Zelo sem vesel prvih stopničk. Sploh prvi skok mi je uspel zelo dobro. Potem ko je Niko Križnar odneslo prek 150 metrov, sem se hitro pošalil, da ni ničemur podobno, če me preskoči ženska,« je Cene pripomnil v smehu. Med deseterico sta se prebila tudi Timi Zajc (9.) in Lovro Kos (10.), Anže Lanišek je zasedel 15., Peter Prevc pa 20. mesto, medtem ko je Žiga Jelar (35.) ostal praznih rok. Dan prej je bil skupaj s Kosom, s katerim sta si delila sedmo mesto, še najvišje uvrščeni Slovenec. Zmagal je japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši.