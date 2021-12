Ose z nabrušenimi želi

Že po dobri tretjini državnega prvenstva so se rokometaši Gorenja bolj ali manj sprijaznili, da ne bodo ubranili naslova prvakov, kar je zanje na neki način lahko tudi olajšanje. Tako se bodo lahko še bolj osredotočili na tekmovanje v EHF evropski ligi, v kateri so v igri za uvrstitev v osmino finala. Bodo pa morali osvajati točke predvsem v Rdeči dvorani, kjer bo nocoj ob 18.45 gostoval Sävehof.

Velenjčani so v soboto po težkem boju nesrečno izgubili derbi lige NLB s Celjem Pivovarno Laško, potem ko so odločilni gol prejeli s sedmih metrov ob izteku časa. Razočaranje pri osah je bilo veliko, a lahko jim še bolj nabrusi žela, ko se bodo udarili s švedsko zasedbo, eno od neposrednih tekmic za prva štiri mesta v skupini A. V njej ima Nexe osem točk, favorit Magdeburg s tekmo manj 7, tretji pa je s šestimi že Sävehof. Po tri imata Gorenje in La Rioja, le eno francoski Aix. Gorenje bi lahko s svojim prepoznavnim močnim ritmom zlomilo tekmece, hkrati njihova obramba 5-1 tradicionalno ne leži skandinavskim moštvom. Po drugi strani pa se z gosti ne sme spustiti v brezglavi dir, ekipa iz predmestja Göteborga je namreč Špancem nasula 43 golov. To bo tudi zadnja evropska tekma črno-rumenih v tem letu.

»Čaka nas pomembno srečanje, zato vabim gledalce, da nam pomagajo do nove zmage,« v Rdečo dvorano vabi mladi srednji zunanji igralec Peter Šiško.