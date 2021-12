Ose napadajo celjski niz

Ne glede na stanje na lestvici so dvoboji med Gorenjem in Celjem Pivovarno Laško že dolgo največji rokometni derbi na Slovenskem. Nocoj ob 20. uri bodo štirikratni prvaki iz Velenja gostili 25-kratne šampione iz Celja. Če želijo ohraniti možnosti za obrambo naslova, morajo pivovarjem prizadejati prvi poraz v sezoni.

Po desetih krogih v ligi NLB imajo Celjani 19 točk, njihov glavni konkurent v boju za lovoriko je prav tako neporaženi Trimo, Gorenje s tremi porazi in neodločenim izidom zaostaja že za šest točk na petem mestu in si nove ničle ne sme več privoščiti. V sezoni kaže toplo-hladne predstave, nazadnje je bila slaba v Našicah, kjer se mu je Nexe z Brankom Tamšetom z obrestmi oddolžil za poraz v Rdeči dvorani. Pred tem so ose izgubile tudi v Ribnici in trener Zoran Jovičić bo storil vse, da bo preprečil novo ničlo, ki bi celo ogrozila evropsko vstopnico.

»Vsi vemo, da gre za derbi, in kaj nam ta tekma pomeni. Celje še ni doživelo poraza, ampak mi imamo svoje načrte. Igrati moramo taktično zrelo in potrpežljivo, čvrsto v obrambi in s čim več lahkimi zadetki. Želim si, da bi bilo na tekmi čim več navijačev in da bi skupaj ustvarili vzdušje, kot si ga derbi zasluži,« si podporo s tribun želi Tilen Sokolič, ki je na levem krilu odlično izkoristil odsotnost poškodovanega Matica Verdinka in si celo prislužil mesto na širšem seznamu kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu. Selektor Ljubomir Vranješ je nanj uvrstil tudi Aljaža Panjtarja, bivšega celjskega vratarja, ter Timoteja Grmška in Jerneja Drobeža.

Boleč spomin na 12. maj

Celjani imajo pet takšnih igralcev, nekdanja člana Gorenja Miljana Vujovića in Tadeja Mazeja ter Vida Poteka, Matica Suholežnika in Tilna Kodrina. Pripada jim vloga favoritov, ne nazadnje so edini poraz v sezoni doživeli v kvalifikacijah za evropsko ligo na Danskem, od takrat so minili natanko trije meseci. Gostje bodo dodatno motivacijo črpali iz grozovitega majskega poraza (22:30) v Rdeči dvorani, ki jih je stal naslov in ligo prvakov. Takrat jih je vodil Luka Žvižej, ki je začasno zamenjal Tomaža Ocvirka. Njun naslednik Alem Toskić je prvo točko v prvenstvu oddal v zadnjem kolu doma proti Trimu, ko so njegovi fantje zastreljali vseh šest sedemmetrovk. Nocoj bodo morali bolje naravnati strelske naprave, če želijo izvleči celo kožo iz osirja.

Toskić, ki je dve sezoni igral za Gorenje, pred tem pa šest za Celje, dobro ve, da imajo derbiji svoje zakonitosti, ki se ne ozirajo na formo. »Čaka nas zelo zelo zahtevna naloga v Velenju. To bo pravi slovenski rokometni derbi. Pripravljeni moramo stopiti na igrišče, tam pa nato dati vse od sebe, saj se le tako lahko potem skupaj veselimo zmage,« pravi Toske, ki se bo morda moral znajti brez poškodovanega Anteja Ivankovića.

To bo že 123. večni derbi, Celjani bodo lovili 89. zmago. »Gre za derbi in odločale bodo malenkosti,« napeto tekmo napoveduje Kodrin, bronasti reprezentant s SP 2017.