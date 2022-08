Osam ponagajala Pika Nogavička

Podjetje Gorenje, zdaj v lasti skupine Hisense Europe, je že 32 let generalni sponzor RK Gorenje. Sodelovanje med vodilno gospodarsko družbo v Šaleški dolini in paradnim športnim kolektivom se bo nadaljevalo vsaj še naslednja štiri leta. Podaljšanje pogodbe je zelo dobra novica za črno-rumene pred začetkom sezone 2022/23, od katere si obetajo veliko, ni jim pa najbolj všeč, če jim nadenemo vlogo favoritov za osvojitev naslova državnega prvaka.

Pravzaprav edini, ki je na predstavitvi ekipe izpostavil željo po vrnitvi najpomembnejše lovorike v Velenje, je bil predsednik kluba Tomaž Korošec, predstavnik Gorenja, pa še on tega ni omenil kot cilj. Pogodba je celo za malenkost višja od prejšnje, vendar bo glavni pokrovitelj terjal rezultate tudi zunaj igrišča, večjo marketinško dejavnost kluba in vpetost v lokalno okolje. Za vse to bo v prvi vrsti pristojen novi direktor David Miklavčič, bivši kapetan os, ki je v pisarni nasledil Janeza Gamsa.

»Zame je to velika sprememba, učim se še in lovim. Lažje je biti igralec, takrat skrbiš samo zase, zdaj je treba misliti na vsako malenkost. Toda imam sposobne sodelavce in verjamem, da bomo zmogli,« je trenirko za srajco zamenjal nekdanji reprezentant Miki, ki je spomladi končal kariero s pokalnim naslovom. Letos štirikratni državni prvaki merijo višje od tretjega mesta v ligi NLB. »Cilji Gorenja so bili vedno visoki, ne napovedujemo državnega naslova, moramo pa priznati, da je to eden od tihih ciljev. Sezona bo dolga in odločalo bo veliko dejavnikov,« je dodal Miklavčič, čigar ekipa bo v nedeljo v Gornji Radgoni odigrala superpokalno tekmo proti Celju PL. Slednje bo ob Trimu glavni tekmec za naslov.

Gorenje bo prvenstvo začelo 10. septembra, tekma z močnim Rikom Ribnica bo v Slovenj Gradcu. V Rdeči dvorani bo namreč Pikin festival. Trener Zoran Jovičić, ki začenja peto sezono na klopi velenjskega kluba, ni navdušen. Lani je Gorenje izgubilo uvodni tekmi v Trebnjem in Škofji Loki in zaostanka ni več nadoknadilo. Leta 2019 je celo izgubilo uvodne tri gostujoče tekme.

»Končno smo dočakali prvi krog doma, pa spet ne bomo doma,« je z glavo zmajeval Zoki, ki za nameček na začetku sezone zaradi poškodb ne bo mogel računati na dve levoroki okrepitvi, Urbana Pippa in Martina Hebarja.

Jovičić še brez superpokala

»Peto leto smo skupaj, sistem je utečen. Cilji so visoki, a nerad kar koli napovedujem. Novinarji pravijo, da imamo najboljšo ekipo, a pozabljajo, da imamo krajšo klop od glavnih tekmecev. Vsekakor pa imamo nekaj v sebi, da se borimo za vsako žogo in se ne bojimo nikogar,« je odločen Jovičić, ki si obeta tudi uspešno pot v pokalu EHF, kjer bi bil z malo sreče pri žrebu dosegljiv vsaj polfinale. Prva priložnost za srebrnino bo že v nedeljo. Gorenje je v letih 2009, 2011 in 2012 osvojilo superpokal, ki ga Jovičić še nima: »Ne bom skrival, da si želimo tudi to.«