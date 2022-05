Orli v boj brez orla

Andaluzijsko prestolnico trese nogometna vročica pred prvim od treh majskih vrhuncev mednarodne klubske sezone. Evropska liga je tokratni gostiteljici finala, španskemu prvoligašu Sevilli, prinesla rekordnih šest lovorik, a prirediteljem se ni izpolnila velika želja, da bi rdeče-beli sedmič na najvišjo stopnico splezali na domačem stadionu Ramon Sanchez Pizjuan.

Na kultnem objektu, ki ga zaradi strmih tribun primerjajo z argentinsko Bombonero, in v njegovi okolici zato ne bo nič manj pestro, saj se že od minulega konca tedna v mestu zbirajo navijači nemškega kluba Eintracht in škotskega moštva Rangers. Zaradi ogromnega zanimanja so slednjim navijaško cono postavili kar na olimpijskem stadionu, medtem ko je baza orlov trg Plaza de España.

»Še ena tekma nas loči od tega, da spišemo zgodovino. Finale evropskega pokala je med vrhunci kariere vsakega nogometaša,« je dejal vezist škotskih podprvakov Aaron Ramsey, ki je kot član Arsenala zaradi poškodbe izpustil finale leta 2019 s Chelseajem v daljnem Bakuju. Rangers, ki jih je po lanski šampionski sezoni novembra zapustil trener Steven Gerrard, je do prvega evropskega finala po letu 2008 popeljal njegov naslednik in nekdanji branilec kluba Giovanni van Bronckhorst.

Na stadionu Ibrox so še pod Gerrardovo taktirko lani prekinili desetletno sušo v prvenstvu, v katerem je bil letos sicer spet močnejši Celtic, a so privrženci Gersov vendarle prišli na svoj račun: modri so bili v izločilnih bojih EL usodni za dortmundsko Borussio, Crveno zvezdo, Brago in nazadnje še za Leipzig, ki je skupaj z rojaki iz Dortmunda sodil v ožji krog kandidatov za končno zmago. Lahko Otočanom uspe nemški trojček, s čimer bi si tudi zagotovili vozovnico za ligo prvakov?

Glasner kot Happel?

»Ob koncu jeseni smo spoznali, da smo konkurenčni velikim, v bundesligi smo slavili v Münchnu in premagali Olympiakos v EL. Takrat smo spoznali, da nam lahko uspe nekaj velikega,« je dejal trener Eintrachta Oliver Glasner, ki lahko postane šele drugi avstrijski trener po legendarnem Ernstu Happlu z osvojeno evropsko lovoriko. V tej evropski sezoni še nepremagani Eintracht je v izločilnih bojih dramatično izločil seviljski Betis z golom v 121. minuti, nato je opravil še z Barcelono in West Hamom.

Orli torej letijo visoko, a tokrat se bodo morali znajti brez svoje maskote, živega planinskega orla Attile, ki naj bi ekipi prinašal srečo, vendar bi moral pred vstopom v Španijo prestati 14-dnevno karanteno, zato je ostal doma. Šlo bo tudi za ponovitev polfinala evropskega pokala leta 1960, ko so bili s skupnim izidom kar 12:4 boljši Nemci, ki pa jih je nato v finalu na glasgowskem Hampden Parku s 7:3 potolkel Real Madrid.