Oranžni zmaji kadrovali najbolje v desetih letih

Koronavirus gor ali dol, šport se bo dogajal. In odbojkarski prvak ACH Volley, sedemnajst državnih kron ima, je najavil, da lastnih tekem v novem domačem ligaškem prvenstvu ne bo igral za zaprtimi vrati. Zaprta niso bila niti vrata za prihod novih igralcev, kakovost se je s prihodom reprezentančnega podajalca Gregorja Ropreta, naturaliziranega Grka Mitarja Đurića, prostega igralca Urbana Tomana in iranskega srednjega blokerja Amirja Hoseina Tuhteha, ta v Ljubljano zaradi podaljšane procedure glede papirjev prihaja konec septembra, krepko dvignila.



Trenerju Matiji Plešku pa tudi godi, da se je po kratki ruski avanturi vrnil srbski reprezentančni korektor Božidar Vučićević. »Zbrali smo eno najmočnejših zasedb v zadnjih desetih letih. Nekateri cilji v novi sezoni so bolj imperativni kot drugi, v državnem prvenstvu ne bežimo od vloge favoritov. Tudi pokalno tekmovanje in srednjeevropska liga sta pomembna, a državni naslov pomeni ponovno igranje v ligi prvakov. Po nepričakovanem koncu pretekle sezone, ko nam je na neki način bil za zeleno mizo podarjen naslov prvaka, bi radi prihajajočo sezono preživeli brez pretresov. Torej, da se bodo spoštovali ukrepi proti pandemiji in da ne bo prišlo do ponovnega zaprtja dvoran,« opozarja predsednik ACH Volleyja Rasto Oderlap. Ker je za sestavo kakovostne ekipe nujen denar, je na klubskega predsednika tudi letelo vprašanje o proračunu.



»Povečali smo ga za približno 100.000 evrov, je pa skupno še vedno bistveno manjši od milijona evrov. V primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi klubskimi sredinami smo relativno majhen klub, a tudi glede financ preudarno sprejemamo odločitve,« je poudaril Oderlap. Z Gasparinijem ni bilo stikov O igralskem kadrovanju in sestavljanju mozaika oranžnih zmajev je več spregovoril klubski športni direktor Aleš Jerala. »Koronavirus je močno pretresel igralski trg, nam je pri sestavljanju ekipe šlo na roko dejstvo, da imamo ugled, da redno plačujemo igralce, tudi zaradi virusa je Slovenija ena bolj urejenih držav. Sestavili smo konkurenčno ekipo, lahko smo ponosni, da smo, tudi glede igralskega kadra in proračunov tujih klubov, med dvajsetimi udeleženci lige prvakov. Želimo zmagati na kakšni tekmi več kot v zadnji sezoni in se morebiti uvrstiti v naslednji krog. Poleg Ropreta smo se pogovarjali tudi z nekaterimi drugimi slovenskimi reprezentanti, Alenom Šketom, Dejanom Vinčićem in Alenom Pajenkom, odločili so se za druge klube. Z Mitjo Gasparinijem nismo imeli stikov, najprej ni bilo signala, da si želi igrati v Sloveniji, nato pa smo že imeli zapolnjen njegov igralni položaj. Glede Roka Možiča iz Maribora je bilo veliko iniciative, ne tudi z druge strani,« je navrgel Jerala.

»Imamo kompletno ekipo, s pristopom, željo in vnemo želimo vse še nadgraditi z namenom, da bomo igrali lepo, všečno odbojko,« je menil trener Matija Pleško. »Počaščen in ponosen sem, po dolgem času sem se vrnil v Ljubljano, soigralci pa so me izbrali za kapetana. Od sebe bomo dali vse, tudi zdaj kot kapetan nimam pripomb na fante, vsi opravljajo svoje dolžnosti,« je hvalil Gregor Ropret.