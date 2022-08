Operacija kile skrajšala dopust

Za reprezentančno smučarsko srenjo so počitniški dnevi v zdaj že oddaljenem spominu, priprave so za Žana Kranjca, Andrejo Slokar, Ano Bucik in druščino že dolgo na dnevnem sporedu. Posebno poglavje se začenja danes, ko se bo po treh letih slovenska izbrana vrsta spet odpravila na argentinski sneg. Seveda je pred novo sezono posebej neučakan Kranjec, s srebrno kolajno v veleslalomu naš najuspešnejši alpski smučar februarskih olimpijskih iger v Pekingu.

V novi sezoni si vodilni slovenski smučar želi še več vrhunskih predstav kot v olimpijski zimi, podvig bi rad ponovil na najpomembnejši tekmi sezone – svetovnem prvenstvu v Franciji. Za to bo moral vložiti veliko dela in energije, povrhu je pred začetkom poletnega pripravljalnega obdobja prestal operacijo trebušne kile. Če ne bi bilo te in nato še okrevanja, bi si lahko privoščil tudi kakšen dan več brezskrbnih počitnic.

»A zdaj je najpomembneje, da se počutim dobro in da ni nikakršnih težav. Poletni meseci so za nas minili prav hitro in mi smo že na ledeniku Saas Fee in predvsem v pričakovanju prihajajočih priprav v Argentini vstopili v zimo,« je dejal naš junak z belih strmin, ki sicer proste dneve v poletju rad izkoristi v sproščenem ozračju ob morju ali na teniškem igrišču. Letos je bilo pač zanj drugače.

Vesel zaradi Olimpije

»Takrat, ko bi morda lahko odpotoval, sem 'dopustoval' kar doma, saj sem moral počivati po tem operativnem posegu. Toda ne smem se pritoževati: po 14 dneh sem lahko že treniral. Najprej po malo prirejenem programu, nato pa po tistem povsem običajnem. S to kilo niti ni bilo posebno hudo, kakšnih posebnih bolečin nisem občutil, a ker smo opazili prve težave, smo jih odpravili raje zdaj, ko je še dovolj časa za pripravo.«

Pred današnjim poletom v gorski predel dežele, kjer našo izbrano vrsto čakajo zimske razmere, je prav dobro razpoložen: »Kot sem slišal, bomo lahko res dobro trenirali. Pri meni bo zagotovo poudarek pri tehniki kot tudi preverjanju opreme, ki je res pomembna za samozavest med sezono. Želim si seveda tudi kakšno primerjavo. Dobro, te ne potrebujem vsak dan, bi pa res bilo dobrodošlo, če bi kdaj vmes preizkusil raven tekmovalne pripravljenosti. In ne skrbi me, da ne bi imeli primerjave, saj bo tam precej ekip, pa se bomo že dogovorili.«

Kot Olimpijin navijač je seveda zadovoljen ob pogledu na lestvico domačega nogometnega prvenstva, v živo je užival v spektakularnem pariškem finalu lige prvakov Real Madrid vs. Liverpool (1:0), sam pa sanja o tem, da bi že na premieri sezone v Söldnu (23. oktobra), tako kot lani, ko je bil tretji, opozoril nase. Najraje pa bi bil najboljši na vrhuncu sezone alpskega smučanja – od 5. do 19. februarja v Franciji.