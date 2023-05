Oliver Bogatinov še ni odpisal Gorice

Gorici gori pod nogami. V prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za obstanek v 1. SNL v Kidričevem je bil Aluminij boljši s 3:1 (Marko Brest 7., Nik Marinšek 57., 11-m, Daniel Skiba 78.; Alen Krajnc 19.). »Ni še konec, Goričani imajo dovolj posamične kakovosti, Kidričane odlikuje lucidnost,« pred nedeljsko povratno tekmo v Novi Gorici (17.30) še ni odpisal Primorcev Oliver Bogatinov. S Kalcer Radomljami je spomladi osvojil 31 točk, več, 34, le Celje.

Točkovni izkupiček in igralna podoba Radomelj v drugem delu sezone sta pomenljiva. Ste čudodelnik?

»Ne. Uspešno sezono smo oblikovali kot celota, igralci na igrišču, pomočniki in drugo osebje na klopi ter vsi, ki delujejo v klubu in okoli njega. Univerzalna formula ne obstaja. Izhajam iz tega, da je vsaka tekma drugačna in se je treba iz tedna v teden truditi, trenirati in iskati načine, kako premagati tekmeca. Temelj vsega so igralci.«

Je bila sreča pomemben faktor?

»Kako se je začelo? Naš tekmec Tabor je premagal Domžale s 4:0. To je bila edina spomladanska zmaga Sežančanov in je bila slaba popotnica za našo bitko za obstanek. Začeli smo jo tako, da smo težko prejemali gole, a jih tudi težko zabijali. Zbirali smo točke in krepili samozavest. V tekmah z neposrednimi tekmeci, kot sta Tabor in Gorica, nismo izgubili. Imeli smo tudi športno srečo. V Sežani smo v sodnikovem dodatku izpeljali preobrat za zmago.«

Kako ste videli razplet na vrhu lestvice?

»Olimpija si je ključno prednost ustvarila v prvi četrtini po zaslugi vratarja Matevža Vidovška. A brez njene kakovosti na igrišču tudi on ne bi bil junak. Celjani so stopnjevali formo in odigrali izvrsten zadnji del. Maribor je po slabem začetku stopnjeval formo, zatajil pa v tekmah, ki so odločale.«

Je vaš naslednik pri Mariboru Marko Šuler kos nalogi?

»To vedo vodilni možje kluba.«

Ste z zaušnico športnemu direktorju Domžal Senijadu Ibričiću prestopili mejo?

»Moj odziv bi bil danes drugačen. Brez njegovega izzivanja in žalitev zaušnice ne bi bilo. Ne morem pa mimo tega, da si nekdo lasti pravico, da določa, kdo lahko izgubi, kdo zmaga ...«