Olimpijo reši le strelsko prebujenje

Kdo bo napredoval v 3. krog kvalifikacij za konferenčno ligo: Olimpija, Mura ali Koper? Eden, dva, vsi ali nobeden? Drevi bodo igrali povratne tekme 2. kroga, izhodišče po prvih 90 minutah pa nakazuje prav vse možnosti.

Olimpiji, vodilni v 1. SNL, stavniške kvote niso naklonjene. Sepsi, romunski tekmec z madžarskim DNK, bo v Stožicah branil zajeten naskok. Murinim delnicam v Fazaneriji proti irskim bojevitežem dobro kaže zaradi prednosti domačega igrišča, Kopru pa stavnice kljub porazu še dajejo malenkost več možnosti v Vaduzu.

Ljubljančani še niso pozabili škotskega sodniškega arogantneža Donalda Robertsona, četudi so si v veliki meri v Sfantu Gheorgheju sami povzročili težave. A kljub temu bi tekmeci brez sodnikovih daril v najboljšem primeru v Ljubljani branili največ prednost enega gola, zdaj bodo dva. To pomeni, da bo morala biti Olimpija zelo učinkovita.

Pri tej računici se vse zalomi. Trener Albert Riera nima napadalca s strelsko formo. Mustafa Nukić je v redu fant, njegova forma (in hitrost) pa porazna. Povrhu ne igra na svojem optimalnem položaju (izza napadalca ali napadalcev). Ivan Prtajin ima drugo težavo, napadalca njegovega kova se čaka, ker drugega ostrostrelca ni. Riera pomanjkanje treninga nadomešča z menjavanjem igralcev in deljenjem igralnih minut. Izkorišča jih le Almedin Ziljkić.

Olimpijina ligaška podoba je boljša zaradi močne zvezne vrste, igralne preprostosti Argentinca Augustina Doffa, tehnične dovršenosti Svita Sešlarja (zaradi izključitve v Romuniji ne bo igral) in raznovrstnosti Maria Kvesića. A je tudi oslabljena zaradi drugega domačega igralca zunaj forme kapetana Timija Maxa Elšnika.

Prva v Stožicah Pari povratnih tekem in izidi prvih: Olimpija - Sepsi 1:3 (19.00), Mura - St. Patrick's 1:1 (19.00), Vaduz - Koper 1:0 (20.00).

Ob res zelo povprečnih bočnih branilcih Aljažu Kreflu in Litovcu Justasu Lasickasu ter čvrstih ter spodobnih štoperjih Marcelu Ratniku, Đorđeju Crnomarkoviću in Goranu Miloviću, ki bo nared po poškodbi, in odličnem vratarju Matevžu Vidovšku (le proti Taboru je bil pod ravnjo) je Riera pred domala nemogočo misijo.

Vroč je Albanec

V nasprotju z Ljubljančani so Sobočani učinkoviti in zato tudi favoriti proti Ircem, ki pa se v Fazaneriji ne bodo vdali brez »izstreljenih nabojev«. Vroč je Albanec Mirlind Daku, zabil je v Dublinu in dvakrat v ligaški srhljivki proti Domžalam (4:3).

»Ni pomembno, ali zadevam, podajam ali pomagam kako drugače. Goli me dodatno motivirajo in upam, da bo tako tudi proti Ircem,« je povedal 24-letni Kosovec iz Gjilana.

»Ne igramo slabo, le gola ne zabijemo. Smo neučinkoviti, le vprašanje trenutka je, kdaj se bo odprlo strelcem. Upam, da že tokrat,« je lov na novih 500.000 evrov v Liechtensteinu napovedal prvi mož koprskega kluba Ante Guberac.