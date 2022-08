Olimpijin trojni sveti gral

»Prvaki? Kdaj je konec prvenstva, maja?« je po sobotni šesti zaporedni prvenstveni zmagi trener vodilnega moštva v 1. SNL Olimpije Albert Riera dal jasno vedeti, kaj si misli o že osvojeni šampionski zvezdici. Za zdaj gre zeleno-belim in Špancu vse kot po maslu.

Nasmešek na obrazu predsednika kluba in glavnega vlagatelja Adama Deliusa se je na koprski Bonifiki raztegoval do ušes. Zeleno-bela »scuderia« je pod Rierovo taktirko opravila še z na papirju tretjim velikim tekmecem v boju za prvaka. Zanimivo, vse tri, Muro, Maribor in Koper, je premagala z 2:0.

Toda prava vrednost Olimpijinega zmagovalnega pohoda na igrišču se skriva v Špančevi nogometni filozofiji, v kateri se bliskovito igralno razvija najmlajši trojček nadarjenih fantov, povrhu slovenski, z 22-letnim vratarjem Matevžem Vidovškom, 20-letnim organizatorjem igre in trenutno najboljšim strelcem moštva Svitom Sešlarjem ter komaj 19-letnim, a na igrišču prekaljenim branilcem Marcelom Ratnikom. S svobodo v igri jim je Španec hkrati naprtil tudi odgovornost. Korošec Matevž, Savinjčan Svit in Prekmurec Marcel so natanko to, kar potrebujejo klubi v začetnem razvojnem obdobju – denarni in igralni kapital v mladih igralcih.

Njihove odlične igre dvigujejo vrednost klubskih delnic in predvsem svojih, ki so bile še pred meseci na ravni nadmorske višine nič metrov, do konca leta pa bi lahko že presegle šestmestno številko. Ob koncu sezone in z naslovom državnega prvaka bi se predsedniku in sodelavcem že lahko zavrtelo od zaslužkov.

Riero spremljajo v Turčiji

Olimpija je najdragocenejše nogometaše zavarovala z večletnimi pogodbami, toda to še ne pomeni, da niso na prodaj. »Ob resnih milijonskih ponudbah se bomo primerno odzvali, toda naši načrti so povezani z dolgoročnim razvojem,« je poudaril prvi klubski operativec Igor Barišić, ki je Sešlarja (njegov zastopnik je Nenad Protega) in Ratnika (zastopnik Saša Župan), oba sta prišla po priporočilu nekdanjega trenerja Safeta Hadžića, že nasledil.

Za Vidovška (zastopnik Robi Čibej) se je zavzel prav on. Tudi trener Riera bo zanesljivo vodil moštvo do konca sezone, potem pa ... Majorčan ima ob slavnih prijateljih, kot so trener Barcelone Xavi Hernandez, trener Arsenala Mikel Arteta in trener Manchester Cityja Pep Guardiola, vse več pozornih spremljevalcev in sledilcev, še največ v Turčiji, kjer do zadnje podrobnosti spremljajo njegov trenerski razvoj. Deliusu se podobno kot Milanu Mandariću že v prvi polni sezoni nasmiha priložnost, da denarno stabilizira poslovanje kluba in morebiti celo zasluži.

Rekordnim prodajam na ravni Ezekiela Hentyja (5,5 milijona evrov), Andraža Šporarja (3,8 milijona) in Mihe Zajca (2,3 milijona) morda še ni blizu, toda Olimpija je v zadnjem obdobju tudi zaradi Riere postala vidna in slišna v Evropi.