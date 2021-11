Olimpijin šampionski adijo za Muro

V jesenskem finišu 1. SNL je najvznemirljivejše vprašanje, ali se bo prvakinja Mura zadržala na šampionskem območju. Odgovor bo dal nocojšnji derbi 17. kroga v Stožicah, ki je tudi za Olimpijo zelo pomemben. Vodilni dvojec ima na papirju lahko delo: drugi Maribor jutri gosti zadnji Aluminij, prvi Koper predzadnje Radomlje. Danes bo še tekma v Domžalah, jutri v Sežani.

Domžale: Domžale – Celje (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 17): Domžalčani se ne morejo prebiti v varno sredino, Celjani pa ne v zgornjo polovico. Domači trener Dejan Đuranović upa, da se bo igra nekako stabilizirala kar sama po sebi, gostujoči Simon Sešlar pa mora uporabljati vse znanje, kar ga premore. In še upati na srečo. Trije pomembni členi v celjski zasedbi Tamar Svetlin, David Zec in Tjaš Begić so bili v reprezentančnem ritmu, ki ni najbolj po okusu klubskih trenerjev.

Ljubljana: Olimpija – Mura (Dragoslav Perić, 20.15): Kaj se bo prej zložilo pri Olimpiji, operativno in verodostojno vodstvo ali moštvo? Prvo je daleč od oči in ušes, drugo upodablja igrišče. Na njem ima Olimpija manjše težave: golov je premalo. Madžar Marko Futacs ima strelski občutek, a on je vse prej kot idealen tip napadalca za igro z veliko hitrega ritma. V minulem prvenstvu najbolj čvrsta obramba, soboška, je v tej sezoni prozorna. Pri Sobočanih je zadišalo po zimskih kadrovskih premikih. Vse več igralcev glasno napoveduje željo po odhodu v tujino. Skušnjava za vodstvo kluba je velika: ali še napolniti blagajno ali oslabiti moštvo? Tottenham je pred vrati!

Prva liga Telemach Koper 16 9 3 4 27:18 30 Maribor 16 9 3 4 24:18 30 Olimpija 16 8 3 5 20:16 27 Bravo 16 6 6 4 13:10 24 Mura 16 5 7 4 20:22 22 Celje 16 6 3 7 19:20 21 Domžale 16 4 5 7 21:26 17 Tabor 16 4 4 8 15:14 16 Radomlje 16 4 4 8 18:27 16 Aluminij 16 3 6 7 14:20 15

Sežana: CB24 Tabor – Bravo (nedelja, Alen Borošak, 13): Po štirikrat 0:1 bi Kraševci in trener Dušan Kosić sprejeli tudi izid 0,5:0, če bi bilo mogoče. Z 1:0 bi skakali od veselja in lažje zadihali. Sicer pa ni skrivnosti, ne le Dino Stančič, tudi kdo drug bo moral zabiti gol. Bravo je prizemljen, v ožji vrh ne more, lahko pa nagaja vsem.

Maribor: Maribor – Aluminij (Nejc Kajtazović, 17): Marko Šuler je stopil v ospredje in dal vedeti, kdo je novi Zlatko Zahović. Po sanjskem nizu štirih zmag brez prejetega gola je utrdil svojega izbranca na trenerskem stolčku Radovana Karanovića, toda tako kot so se vijolični oktobra povzpeli, lahko novembra tudi padejo. A z vedenjem, da vendarle imajo dovolj igralcev za šampionsko dirko. Aluminij jih ima le za nepopustljivo borbo, ki pa tu in tam prinese tudi naključen preblisk. Kakršnega je proti Olimpiji! To je bilo predvsem opozorilo za vijolične, ki so jo s Simonom Rožmanom v Kidričevem odnesli z najvišjim porazom.

Koper: Koper – Kalcer Radomlje (Darjan Kovačič, 20.15): Ni lahkih, to je že včipirana ligaška krilatica, zato se tudi Koprčani zavedajo, da le znoj in boj prinašata to, kar imajo – vrh lestvice.