Olimpijin krvnik v konferenčni ligi Sandi Ogrinec ostaja v BiH

Minula nogometna sezona je bila za 27-letnega Sandija Ogrinca domala sanjska. Za navijače zeleno-belih je nekdanji »učenec« vijoličnih na »napačnem« kraju in v napačnem trenutku stopil v ospredje: v šestnajstini finala konferenčne lige je bil v dresu banjaluškega Borca mož odločitve v dvoboju z Olimpijo. Od takrat se Dolenjca iz Velike Poljane nenehno povezuje z vrnitvijo v Slovenijo.

»Saj sem se vrnil v Slovenijo, toda le za 10 dni, kolikor časa smo se v Zrečah pripravljali za novo sezono,« je iz Banjaluke poročal eden od najboljših igralcev podprvaka BiH.

Vsekakor Banjaluka ni ‘divji zahod’, kot bi lahko kdo mislil.

Z uvrstitvijo v osmino finala konferenčne lige, kjer je Borac po hudem boju in podaljšku izgubil proti avstrijskem velikanu Rapidu, je lanski prvak po Ogrinčevi zaslugi izpeljal evropski podvig, ki v samostojni zgodovini BiH še ni uspel nikomur. Mimogrede, tudi zeleno-belim z Dunaja je Sandi zabil gol. Naziv Olimpijinega evropskega rablja je pri Mariborčanih povrnil zanimanje, a le do menjave trenerja Boštjana Cesarja in športnega direktorja Mihaela Mikića.

»Ni šlo le za govorice, bil sem v stikih, pogovori so že nakazovali vrnitev v Ljudski vrt, po menjavi trenerja in direktorja pa ni bilo več nikakršnega zanimanja,« je prekrižal vrnitev pod Kalvarijo nogometaš, ki je v 1. SNL za Maribor, Krško in Bravo igral 105 tekem in dosegel sedem golov. V Avstrijo k Tirolu iz Innsbrucka je prestopil jeseni leta 2022.

Zlatko Dedić bdi nad kariero

Sandijev status pri Borcu je trden kot skala, zato si ne beli las o tem, kako bi čim hitreje »pobegnil« na bolje. »Tu se počutim odlično. Sezona je bila sanjska, Banjaluka je odlično mesto, ljudje so prijazni, pozitivni. Vrnitev v Slovenijo me ne privlači, raje bi ostal v tujini. Možnosti za odhod so, a za prestopne podrobnosti skrbi Zlatko Dedić. Pri napovedi o prestopih sem raje zelo previden. Ko se bom dogovoril, bom govoril,« je bil odkrit zelo hvaležen in raznovrsten zvezni igralec, ki je priznal, da je na voljo, a da mu tudi v Banjaluki ničesar ne manjka. »Vsekakor tu ni 'divji zahod', kot bi lahko kdo mislil,« je bil slikovit v sicer za Slovence zelo srečni Banjaluki.

Lansko poletje Sandi niti približno ni verjel v pravljičen obrat. »V Avstriji pri Tirolu se je iztekla pogodba, skoraj celo poletje sem bil brez kluba, na koncu sem izbral Borac, ker je igral v Evropi. Imel sem tudi nekaj ponudb slovenskih klubov. K sreči sem jih zavrnil in ne bi mogel izbrati bolje, kot sem. Sezona je bila odlična, le ob koncu me je 'skurilo'. V osmih mesecih sem igral 45 tekem, vezi v gležnju so popustile. Tudi na domači fronti smo izgubili bitko z Zrinjskim. Lovili smo ga, ga ulovili in celo prehiteli, potem pa nas je ustavil Željezničar. Za nameček tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja. Za točko prekratki smo bili,« je opisal zaključni del sezone strelec šestih golov v »premijer ligi« in štirikratni podajalec. V Evropi je zabil dva gola.