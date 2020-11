Olimpiji v Fazaneriji dovolj odlična ura

Mariborski napadalni adut Jan Mlakar se prebuja, zadel je že na drugi tekmi zapored. FOTO: Tadej Regent

Prva liga Telekom Slovenije

Maribor 12 6 4 2 26:16 22

Olimpija 12 6 3 3 14:9 21

Koper 12 5 5 2 18:12 20

Mura 12 5 4 3 14:7 19

Tabor 12 5 2 5 15:15 17

Celje 11 3 4 4 12:12 13

Domžale 10 3 3 4 16:17 12

Bravo 11 3 3 5 11:16 12

Gorica 12 2 4 6 10:20 10

Aluminij 12 2 4 6 8:20 10

Izidi 12. kroga 1. SNL – Bravo : Maribor 1:2 (Mustafa Nukić 12.; Rudi Požeg Vancaš 18., Jan Mlakar 42.; rdeči karton za igralca Maribora Blaža Vrhovca v 82. minuti), Mura : Olimpija 0:1 (Andres Vombergar 45.), Koper : Gorica 1:1 (Nardin Mulahusejnović 75.-11-m; Semir Smajlagić 37.), Aluminij : CB24 Tabor 0:0 (Mario Babić je v 64. minuti zastreljal 11-m), Domžale : Celje večerna tekma. Vrstni red strelcev: 6 – Nardin Mulahusejnović (Koper), 5 – Rok Kronaveter (Maribor), Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale).

Pari 13. kroga: Koper – Bravo, Gorica – Mura (oba v torek, 24. t. m.), CB24 Tabor – Domžale, Celje – Maribor (oba v sredo, 25. t. m.), Olimpija – Aluminij (četrtek, 26. t. m.).

Mlakar odločil v Spodnji Šiški

Maribor in Olimpija sta v 12. krogu 1. SNL preživela zahtevni gostovanji v Ljubljani in v Murski Soboti, Koper se je po nizu treh zmag za las rešil na Bonifiki. Poln izkupiček proti Bravu je vijolične ohranil na vrhu lestvice, tik za njimi so zeleno-beli, na tretjem mestu so ostali rumeni. Poraženka kroga je Mura, ki je zdrsnila na četrto mesto. Olimpija se je po nokavtu v Stožicah pobrala.V najboljših 50 minutah v tej sezoni je zamudila priložnost, da bi črno-belim nasula več kot gol ali dva, toda na koncu je tudi ob vidnem sopihanju zadržala minimalno prednost po tretjem ligaškem golu in prvem z nogo nebeškega skakalca. Za gol v za Olimpijo skoraj sanjskem trenutku, za Muro pa v najslabšem možnem v zadnji minuti prvega polčasa, se je naš Argentinec lahko zahvalil nesebičnemu podajalcu»To si želimo. Odigrali smo odličen prvi polčas, lahko bi zabili še kakšen gol več,« je užival Olimpijin trener. Takoj je v ogenj poslal oba novincain(razmerje sil med tujci in domačimi igralci v enajsterici je bilo 7:4), kar se mu je obrestovalo. Še posebno postavni stoper Milović je bil zelo prepričljiv. Olimpija je z njima dobila dva močna aduta za šampionsko bitko z Mariborom.Mura, ki je imela po prvi četrtini prvenstva tudi obrise prvaka, je po tem, kar je pokazala in v kakšni formi je, bliže krčevitemu boju za evropsko vstopnico. V pokalu jo je že zapravila. »Prvi polčas smo bili slabi, nismo igrali, tako kot smo se dogovorili. Potem smo popravili napake in v drugem polčasu, v katerem se je Olimpija branila, napadali. Z nekaj sreče bi lahko tudi izenačili. Padli smo na zrelostnem izpitu, saj si v zadnji minuti prvega polčasa ne bi smeli dovoliti takšne naivnosti,« je povedal trener Mure, ki je ob odmoru popravil svojo napako pri izbiri igralnih položajev.na položaju desnega stoperja in drugi branilec po sili razmersta bila luknjasta. A njunih slabih 45 minut bi Mura še preživela, če sine bi privoščil hude napake, po kateri je padel gol, žogo je izgubil 30 m od vrat. Sledila je matna in filigranska akcija, Marina in gol. Že veliko prej je po na las podobno izgubljeni žogiljubljansko vodstvo zapravil. Izgubil je dvoboj ena na ena z najboljšim Sobočanom, vratarjem. Šimundža na napake igralcev, odsotnosti dveh, treh prvokategornikov () in padca v formi preobremenjenegani imel vpliva, na stanje brezzobih napadalcev pa ga ima.V Spodnji Šiški je Maribor proti Bravu hodil po robu, a se izvlekel. Po dveh golih za 1:1, ki sta bila podobna in dosežena z bližine in po odbijanjih žoge, je bil vsaj zmagovalni za učbenike.je z leve strani poslal odličen predložek, ki je preletelpa je z občutkom z glavo matiral. Koprčani so proti Gorici močno pogrešali poškodovanega. Točka po sporni enajstmetrovki je nagrada za trud v drugem polčasu, a Goričani so lahko jezni. Izgubili so dve točki, ki bi jim prišli bolj prav kot Koprčanom ena.