Olimpiji pomagajo tekmeci

Se je Olimpija še za korak oddaljila od prvega zasledovalca v 1. SNL Kopra in tako rekoč ostala brez resnega tekmeca v boju za naslov prvaka? To je najbolj vznemirljivo vprašanje po včerajšnjem koncu poletnega prestopnega roka za nogometaše s pogodbami. Na zadnji dan so prav prvi zasledovalci zeleno-belih Koprčani izpeljali za klub rekordni prestop: Kaheem Parris bo le po eni polni sezoni in poldrugem mesecu zapustil 1. SNL.

Hitronogi jamajški reprezentant je bil eden od najmočnejših koprskih adutov za naskok na naslov slovenskega prvaka, a tudi prodajni adut, ki so ga tako rekoč vse poletje spremljali in oblegali tuji klubi. Licitacija se je za 22-letnega desnega krilnega napadalca z igralno prefinjeno levo nogo začela pri dobrih pol milijona evrov, tik pred zdajci pa so na Bonifiki prižgali zeleno luč za njegovo prodajo oziroma ko so ponudniki le ustregli zahtevam prvega moža koprskega kluba Anteja Guberca. Glavni mecen Koprčanov in prvi mož gradbenega podjetja Grafist se je težkega srca sprijaznil s Parrisovo prodajo, toda po nesrečnem slovesu v kvalifikacijah za konferenčno ligo po podaljšku z Vaduzom (klub iz Liechtensteina je za senzacionalno uvrstitev v konferenčno ligo nato izločil še turški Konyaspor in avstrijskega velikana Rapida) je moral upoštevati tudi denarno realnost. Koprski proračun se že bliža dvema milijonoma evrov, največji vir prihodkov pa predstavlja prodaja igralcev.

Letošnji koprski izkupiček se vrti prav okoli dveh milijonov evrov, potem ko sta na Madžarsko in v Italijo odšla Lamin Colley in Žan Žužek.

Izkupiček ni slab

V seštevku so bila tudi že bolj donosna poletja, toda v obdobju, ko slovenska liga na evropskem zemljevidu izgublja vrednost in ima za seboj neuspešne evropske kvalifikacije, letošnji izkupiček sploh ni tako slab, pa čeprav so na tržišču sodelovali le štirje klubi: poleg Maribor in Kopra še Mura in Celje.

Največ, tri milijone evrov, so iztržili vijolični, čeprav so zaradi hitrih prodaj, a so ta vsaj zagotovila denar, poletnega rekorderja Antoina Makoumbouja (15 odstotkov od odškodnine je pripadlo tudi Taboru) in Nina Žuglja krajšo potegnili v bitki za evropsko ali konferenčno ligo. Okoli milijon evrov so iztržili tudi Sobočani s prodajo Tomija Horvata v Avstrijo in Jana Gorenca v Belgijo. Celjani so Tjaša Begića prodali v Vicenzo v tretjo ligo (serie C). Pri vodilni Olimpiji so se odločili, da poleti ne bodo prodajali najboljših igralcev oziroma ponudbe niso bile ustrezne.