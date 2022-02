Olimpiji ni mar, kako, le da je zmaga

Bo tudi ta konec tedna po okusu Maribora? Nedeljski derbi Olimpije in Kopra v Stožicah, potem ko bodo vijolični že danes svojo vlogo favoritov proti avtsajderju Taboru najbrž unovčili s tremi točkami, bo v središču pozornosti. Prva tekma 23. kroga je bila že včeraj v Celju, danes bosta še tekmi v Domžalah, jutri pa v Murski Soboti.

Domžale: Domžale – Bravo (sobota, sodnik Asmir Sagrković, 15.): Domžalčani gredo iz derbija v derbi in ti so jim pisani na kožo. Toda pozor: proti zeleno-belim in rumenim niso imeli vloge favoritov. Zdaj jo imajo, so prepričani. Pa so res? Tudi proti Taboru so že pred tekmo računali na tri točke, a srečno ujeli eno. Šiškarji jim ne ležijo, ker lahko tečejo še več in hitreje ter so še bolj uigrani. Trenerja, domači Dejan Đuranović in gostujoči Dejan Grabić, se poznata do obisti.

Maribor: Maribor – CB24 Tabor (Rade Obrenović, 17.30): Vijolični so se vrnili na vrh, a ne le po svoji zaslugi. Je že res, da so zabijali gole, toda proti otroško naivnimi Radomljani – ne glede na njihove številne priložnosti – jim ni bilo težko. Kakovost v igralcih ni sporna, dobri pa bodo takrat, ko bodo tekmece stiskali, preigravali in matirali. In se ne bodo zatekali k taktičnim zvijačam. Te so za velike tekmece in ne male, kot je tudi Tabor, ki ne premore toliko moči in kakovosti, da bi zdržal 90 minut obleganja ali pa odprtega boja. Sežanski dolžnik je izkušeni vratar Jan Koprivec.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (nedelja, Martin Matoša, 15.): Prvaki začenjajo niz ključnih štirih tekem, ki jih lahko ohranijo v šampionski tekmi. Trener Damir Čontala pa za postavljanje svojega statusa med kolegi in na slovenski nogometni šahovnici. Brez težav pri črno-belih ne gre, kaznovani so trije nepogrešljivi člani začetne enajsterice, Žiga Kous, Jan Gorenc, Klemen Šturm, igra še ni najboljša, selekcija udarnih enajst ni optimalna, obenem pa še niso kos obvladovanju res širokega igralskega kadra, v katerem so tudi nezadovoljni. Sobočani v sredo doma gostijo še Celjane, potem pa v nedeljo gostujejo še v Domžalah. Potem pa znova Olimpija in v Fazaneriji! Je mogoč stoodstotni izkupiček? Je, a potem bo bitka za prvaka najmanj četveroboj.

Prva liga Telemach Maribor 22 13 3 6 34:23 42 Koper 22 12 5 5 37:27 41 Olimpija 22 12 4 6 26:20 40 Bravo 22 9 7 6 23:18 34 Mura 22 8 9 5 29:28 33 Domžale 22 8 6 8 29:28 30 Celje 22 6 4 12 22:30 22 Radomlje 22 6 4 12 28:37 22 Tabor 22 5 5 12 21:24 20 Aluminij 22 4 7 11 19:33 19

Ljubljana: Olimpija – Koper (Alen Borošak, 17.30): Se bo Dino Skender drznil spustiti v odprto bitko s hitrimi Koprčani? Taktična izbira trenerja Olimpije je tista, ki bo narekovala ritem tekme in tudi njeno všečno podobo. Glede na njegov sloves, da Olimpija pod njegovim vodstvom še ni napadla enakovrednega, dokler ni tekla voda v grlo, ne gre pričakovati, da bi se zdaj, ko se njegove besede po koncu tekem sučejo le okoli pomembne so točke, spreobrnil. Se bo pa moral Zoran Zeljković. Res ima sijajne napadalce, ampak, če se jim zalomi pred tekmečevimi vrati, kot se jim je proti Domžalčanom, potem so v škripcih. Pri Olimpiji sta kaznovana Nik Kapun in Đorđe Crnomarković, pri Kopru Ivan Borna Jelić Balta in Ivan Novoselec.