Olimpiji gre vse po maslu, Mariboru nič

V svoji najbolj prvinski podobi se je zgodil nogomet! Kljub nepopolni organizaciji finalne tekme pokala Pivovarne Union na srečo brez hujših posledic. To je morda najbolj enostavna ocena skoraj triurne nogometne bitke za pokalno lovoriko med Olimpijo in Mariborom, ki jo je odločila sporna enajstmetrovka v zadnjih sekundah podaljška. V veliko zmago z 2:1 jo je spremenil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Strelca sta bila še rezervista Justas Lasickas za Olimpijo v 103. minuti in Nemanja Mitrović v 114. za Maribor.

Zeleno-beli so pod taktirko trenerja Alberta Riere osvojili dvojno krono, prvo po letu 2018. V osmem pokalnem zmagoslavju, ki se je krepko zavleklo v nedeljo, sta na tribuni za povabljence neizmerno uživala tudi predsednik kluba Adam Delius in direktor Igor Barišić, še lansko poletje nezaželena moža v Ljubljani, Stožicah in v klubu. Pogled v evropsko poletje z velikimi pričakovanji sta že začrtala. »Prodajali ne bomo, pripeljali bomo še tri, štiri igralce,« je povedal Barišić, ki ga čaka zahtevna naloga. Glas ljudstva zahteva, da trener Albert Riera ostane na čelu zmajev.

Navijači zahtevajo, da trener Albert Riera tudi v naslednji sezoni vodi nogometaše Olimpije. FOTO: Blaž Samec

Mariborski nogometni štab se ni sprijaznil z razpletom. Odziv športnega direktorja Marka Šulerja je bil v veliki meri nenavaden in pretirano čustven. »Vidim nekatere stvari, ki jih nisem doživel v karieri. To, kar smo gledali, je odraz slovenskega nogometa. Mi ga želimo dvigniti, približati Evropi. Nimam se za ne vem kaj, ampak vem, kaj delam,« je med drugim potožil le eden od najmanj 4000 razočaranih vijoličnih duš na stadionu Z'dežele. Ta že dolgo ni imel tako spektakularne podobe, ki se je na trenutke spremenila v fronto dveh vkopanih bojnih enot – navijaških skupin Viole in Green Dragons. Zajeten zapitek, še posebej za vijolične prenapeteže, bo še prišel.

Olimpija je igrala, Maribor se je boril

Po prespanem dnevu ali dveh in odločitvi glavnega sodnika Bojana Mertika – ta je pokazal na belo točko po posredovanju VAR in ogledu spornega trenutka, ko je Ignacio Guerrico, ne da bi gledal, kje je žoga, z roko zadrževal Admirja Bristrića – se bodo vijolični selektorji morali zazreti tudi vase in svoje odločitve. »Takšnih dvobojev je veliko na vsaki tekmi. Če bi se to sodilo, bi morali mi imeti po štiri enajstmetrovke na tekmo,« je za Sportklub povedal trener Damir Krznar, ki je bil na novinarski konferenci veliko krajši in »ponosen na svoje fante«.

Prekmurke desetič najboljše Popolno Olimpijino zmagoslavje v Celju so preprečile nogometašice Mure None. V ženskem finalu so bile Prekmurke boljše od Ljubljančank s 3:1 (Josilene De Jesus Matos 56., Kaja Korošec 79., Živa Rakoverc 89.; Manja Rogan 90.).

Mariborčani so podarili zmago Ljubljančanom. Toda ta je bila zaslužena. Olimpija je na razmočenem in zahtevnem igrišču igrala nogomet, Maribor se je boril. »Dve poti sta do cilja; prva je, da čakaš na napake tekmecev, druga, da napake poskušaš izsiliti. Jaz sem za drugo,« je nogometno razliko med tekmecema na najlepši možni način pojasnil Španec Riera, zdaj nesporni junak zeleno-belih navijačev.

Mariborski izzivalec nesreče je bil Marko Tolić. Izsilil je enajstmetrovko po naletu preveč zagnanega vratarja Matevža Vidovška, a jo nato s pobalinskim strelom –​ t. i. panenko – tudi zapravil. Korošec v ljubljanskih vratih je prebral njegovo namero. Hrvat je pred tem vzel žogo iz rok – za kazenski strel že pripravljenega – Roka Kronavetra.