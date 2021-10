Olimpija že ob pokal, Ljubljana še ne

Olimpija ne bo branila naslova, prvi polfinalisti nogometnega tekmovanja za pokal Pivovarne Union so Koper, Bravo in Celje. Zadnji četrtfinalni dvoboj je bil sinoči v Ljudskem vrtu, kjer so se pomerili še Mariborčani in Domžalčani. Polfinalni tekmi bosta šele prihodnje leto, 20. aprila.

Koprčani so se z minimalno, a sladko zmago v Stožicah oddolžili Olimpiji za sobotni prvenstveni poraz, s čimer so zeleno-beli obrambo pokalnega naslova končali že oktobra. Še bolj negotovi bitki sta bili v Domžalah in Murski Soboti, kjer so o polfinalistih odločali streli z bele točke. Celjani so bili uspešnejši in srečnejši od Radomljanov, čeprav so že od 11. minute imeli igralca več. Izključen je bil domači vratar Darko Marjanović.

Šiškarji so nekoliko presenetljivo izločili državne prvake, ki so v junaka tekme spremenili od zagrebškega Dinama izposojenega gostujočega vratarja Renata Josipovića. V podaljšku je Ljubljančan najprej ubranil kazenski strel Kaiu Cipotu, pri izvajanju enajstmetrovk pa je bil uspešen še trikrat.

Hitronogi Jamajčan prehiter za zeleno-bele

Samo ena četrtfinalna tekma je bila iz zornega kota tekmovalnosti najvišje ravni zadetek v polno. Tekmeci so tako rekoč igrali v najmočnejših zasedbah in z velikim nabojem. Kako nevarna je hitrost, so na lastni koži občutili Olimpijini nogometaši. Po zares presenetljivem napadalnem uvodu so že v 5. minuti dobili sprinterski odgovor Koprčanov.

Po podaji iz kota je sledil bliskovit nasprotni napad, po katerem je Jamajčan Kaheem Parris neulovljivo in v slogu slavnega rojaka Usaina Bolta pobegnil naivnim Ljubljančanom. Domači trener Dino Skender je za odločilno akcijo tekmecev povedal, da je bilo branjenje nespretno in ne naivno.

Moški, na robu tepeža in do zadnje sekunde napeti dvoboj med drugim in prvim na lestvici 1. SNL je razkril eno od Olimpijinih slabosti, čeprav Ljubljančanom ni bilo mogoče očitati pomanjkanja truda in vztrajnega lovljenja izenačujočega gola. Pravih priložnosti je bilo resda le za vzorec, akcij, ki so dišale po golu, pa na obeh straneh veliko. Olimpijo je pokopala hitrost Koprčanov, s katero so sicer iztržili manj od tega, kar jim je ponujal odprti prostor. Toda vse bolj očitno je, da se bo v Stožice po koncu prvega dela sezone pripeljal kombi novincev.

Izidi četrtfinala Izidi četrtfinala Olimpija: Koper 0:1 (Kaheem Parris, 5.), Mura: Bravo 4:3 (1:1, 1:1, Alen Kozar 42.; Martin Kramarić 26.; z 11-m: Samsindin Ouro, Žan Karničnik; Mitja Križan, Nemanja Jakšić, Sandi Ogrinec), Kalcer Radomlje: Celje 4:3 (0:0, z 11-m: Mateo Mužek, Mark Zabukovnik, Marko Božić; Žan Medved, Tjaš Begić, Mičo Kuzmanović, Ivan Božić), Maribor – Domžale (večerna tekma).

Tudi zaradi strahopetnosti, saj je Skender že ob polčasu potegnil na rezervno klop edinega domačega mladega igralca Svita Sešlarja (ni bil ne kriv ne dolžen) in aktiviral madžarskega orjaka Marka Futacsa. Menjavo 20-letnega Michaela Pavlovića, ki po številu tekem v 1. SNL ne sodi več v kategorijo vzhajajočih upov, z 18-letnim Miho Kompanom Breznikom je sprožila poškodba starejšega. Koprčani so igrali brez najboljšega strelca Maksa Barišića, oddih si je prislužil tudi poveljnik obrambe Aleksander Rajčević.