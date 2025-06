Olimpija z novim trenerjem in prenovljeno ekipo v lov na evropske lige

Po Špancu Portugalec, po Victorju Sanchezu Jorge Simao. Olimpijino nogometno posadko bo v novo sezono in velikim izzivom naproti popeljal 48-letni trener, ki je nazadnje vodil Boavisto iz Porta, najuspešnejši je bil na klopi Brage, zunaj portugalskih meja pa je deloval še v Savdski Arabiji in v Belgiji. Kakšna pa bo njegova posadka, s katero bo iz najboljšega možnega izhodišča napadal uvrstitev v eno od evropskih lig, pa še ni znano. V njej najbrž ne bo več najboljšega igralca in strelca 1. SNL Raula Florucza.

Prvi tekmec Vardar, zadnji CSKA Prvo pripravljalno tekmo bo Olimpija igrala 21. junija, njen tekmec bo makedonski Vardar. Drugi tekmec, 25. t. m., bo madžarski MTK, 28. t. m. bosta na sporedu dve tekmi, ena dopoldne in ena popoldne. Drugega julija in pred prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov (8. ali 9. julij) pa bo opravila generalko proti sofijskemu CSKA. V torek, 17. t. m., bo na žrebu v Nyonu izvedela, kdo bo njen prvi nasprotnik.

»Tukaj sem teden dni in res je lepo. Ni mi bilo težko sprejeti izziva, vizijo, korak za korakom, mi je že ob prvem srečanju predstavil predsednik Adam Delius in je enaka moji,« ni potreboval veliko besed drugi Portugalec na trenerskem stolčku slovenskega prvaka. Njegov rojak Joao Henriques je imel povsem enako izhodišče, kot jo ima sam, na klop je sedel po Špancu Albertu Rieri in po naslovu prvaka. Osnovni cilj je izpolnil in Olimpijo prvič popeljal v eno od lig, konferenčno.

Jan Gorenc je z Muro osvojil naslov slovenskega prvaka in igral v konferenčni ligi, nekoč je bil tudi Olimpijin mladinec. FOTO: Uroš Hočevar/kolektiff

»Želim si čim več zmag. Moj slog so igre za zmago,« Simao ni obljubil veliko, a se je predstavil kot trener, ki ima rad agresivno igro, ko napada in ko se brani. »Prepričale so nas njegova energija, komunikacija in pozitivno taktično razmišljanje. Je tip trenerja, ki se ukvarja z napadalnim nogometom in tranzicijami. Verjame v to, kar počne,« je izbor trenerja komentiral športni direktor Goran Boromisa.

Od ponedeljka v avstrijski Radgoni

Olimpija bo od ponedeljka v avstrijski Radgoni (Bad Radkersburg) začela pripravljalni del sezone in z 80, 90 odstotkom igralskega kadra. Boromisa ga še dopolnjuje. Po odhodih Marcela Ratnika in Davida Sualeheja je zanju našel zamenjavi v Slovencih, povratnikoma v Slovenijo in Olimpijo, nekdanjemu šampionu z Muro Janom Gorencom ter levim bočnim branilcem Joštom Urbančičem, ki je bil njegova želja že pred dvema letoma, ko je bil še član Gorice.

1 milijon evrov naj bi Olimpija plačala za Makedonca Dimitarja Mitrovskega, ki je imel odlično sezono na Hrvaškem v Varaždinu.

Stopersko linijo je dopolnil še z 22-letnim Srbom Veljkom Jelenkovićem. »Jack-pot«, vreden rekordne odškodnine (blizu milijona evrov) je Boromisa ujel na Hrvaškem v Varaždinu. Makedonec Dimitar Mitrovski je po »poklicu« krilni napadalec, kar pomeni, da bo stopil v Raulove čevlje.

Raul Florucz je pred izhodnimi vrati, Olimpija se nadeja rekordnega odškodninskega zneska, najmanj petih milijonov evrov. FOTO: Leon Vidic

»Florucz bo odšel za rekordni znesek. Predsednik je vsem ponudnikom dal vedeti, da naj ne pridejo z manj kot pet milijoni evrov. Njegova prodaja je tik pred vrati,« je zatrdil prvi operativec, direktor Igor Barišić, ki ima roko nad organizacijskim ustrojem kluba. Ta po njegovih besedah napreduje iz leta v leto. »Na Pogačarjevem trgu odpiramo klubsko trgovino,« je razkril glavni oblikovalec blagovne znamke Olimpija, za katerega je glavni cilj izključno ubranitev naslova.

»OIimpija je prepoznavna v Evropi. Prodaje Svita Sešlarja, Timija Maxa Elšnika, Marcela Ratnika in zanimanje za naše igralce to potrjujejo,« je še med drugim in z nasmehom povedal Barišić ter odkril, da turški Eyüpspor, ki je kupil Sešlarja, Olimpiji še vedno dolguje 1,2 milijona evrov. O turških poslovnežih in poslih bodo tako ali tako sodili pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa).