Olimpija v slabi formi gosti neprepričljivi Maribor

Olimpija 32 16 10 6 44:26 58

Maribor 32 15 11 6 57:38 56

Mura 32 15 10 7 42:23 55

Domžale 32 13 12 7 47:34 51

Koper 32 11 9 12 39:45 42

Bravo 32 9 13 10 33:33 40

Tabor 32 11 7 14 37:40 40

Aluminij 32 8 11 13 24:40 35

Celje 32 8 7 17 27:40 31

Gorica 32 5 8 19 21:52 23

Olimpija ali Maribor? Ali Mura? Trije tekmeci, štiri tekme, še 360 minut in neznank o prvaku jubilejne 30. sezone v 1. SNL ne bo več. A bo po 33. krogu nekdo bliže šampionski zvezdici. Vrhunec tega konca tedna bo jutrišnji veliki derbi Olimpije in Maribora v Stožicah, a že danes lahko na vrh lestvice skoči Mura, ki bo v Fazaneriji gostila Bravo.Kdo bo manj slab, ta bo zmagovalec. To je glavna in pomenljiva misel pred velikim, 48. derbijem Olimpije in Maribora, ki že dolgo ni bil tako nepredvidljiv in že dolgo ni tako medlo vznemiril navijačev. Ni le slab nogomet krivec za malodušje.Nesrečni covid-19 je načel velikana slovenskega klubskega nogometa, ki, če ne drugega, iz leta v leto ponuja srhljive končnice. Olimpija gre v tekmo sezone s popotnico ene same točke iz treh tekem, prepričljivima porazoma proti tekmecema z vrha (Mura, Domžale) in boljšim izkupičkom v medsebojnih tekmah (2:0, 1:1, 1:1). Njena forma in nemoč sta po šestici proti Kopru strmo padli. Le oster zasuk navzgor lahko trenerjuprepreči predsednikovo zaušnico in brco. A ni krivec le trener, tu so tudi poškodbe igralcev.Glavna skrb je iskanje najboljših taktičnih različic, v kateri bospet stari, dobri, igrivi in nesebični igralec,skočil višje in bil močnejši od drugih, kapetanv formi, kot je bil pred EP do 21 let, obramba stabilna in čvrsta ...ima po vseh neposrečenih izvedbah neizmerno srečo. Celo na boljšem je kot Stanković, slab Maribor je namreč boljši Maribor. Tudi izhodišče, da vijoličnim šteje le zmaga, je le prednost. Morda je svoje dodala še napoved o čistki, nižjih pogodbah. Motivacijski naboj tistih, ki so na voljo, je velik. Najbrž zadnji derbi v tekmovalnem smislu je že odigral najboljši strelec SNL v zgodovini, ki ima ob drugem manjkajočem staroselcupreveč rumenih kartonov. Če bo v moštvu tudi v naslednji sezoni, bo le za spodbujanje mlajših.Sežančani se še bojijo, da bi jih Celjani prehiteli na lestvici in bi se lahko za obstanek potegovali v dodatnih kvalifikacijah. Brez skrbi, ne devet točk, imajo 10 točk prednosti, ker bodo težko zapravili prednost v medsebojnih tekmah. Izgubiti bi morali s tremi goli razlike. Je pa v tednu dni novi celjski trenerobčutil ligaško nepredvidljivost: od zmage nad Mariborom do prvega poraza proti Bravu. Dodatne kvalifikacije so realnost, vmes pa še bitka za Evropo prek poklanega tekmovanja. Toliko tekmovalnih bitk Šalja ni imel v večletni vlogi selektorja mlajših reprezentanc.Sobočani zmagujejo, a tudi v zmagah je dobro videti več. V zadnji proti Kopru bi bil poraz bolj realen kot zmaga. Če bodo pretekli Ljubljančane in posameznika, ki ga uboga žoga, bodo v Stožice poslali jasno sporočilo. A nekaj pravi, da jim bodo Šiškarji pokvarili načrte.Sproščeno in odprto. Nekdanja tekmeca za prvaka sta na različnih bregovih, gostitelji so že v 2. SNL, gostje po tihem celo upajo, da bi v zadnjem krogu tudi oni bili v bitki za naslov. Nato pa senzacionalni razplet zabelili še s pokalno lovoriko. Zakaj ne verjeti v čudeže, spomladi so prepričljivo najboljši. Po soboškemje domžalskiše en trener z višjo dodano vrednostjo iz prvega rodu vijoličnih serijskih prvakov. Pred tem je bil prvak tudi z Gorico.: Jeza Koprčanov po nesrečnih sodniških odločitvah je dobro znamenje: bolje je biti jezen kot brezvoljen. Koprčani so boljši, kot kažejo zadnje tekme, a njihova težava je ritem tekem na tri, štiri dni. V eni tekmi lahko premagajo vsakogar v ligi. Na to tudi računajo v pokalu, zato ima Aluminij kar lepo možnost, da naredi še en korak k obstanku brez dodatnih kvalifikacij.