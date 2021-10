Olimpija najprej avtoritativno, potem obrambno

»Boste videli, v sredo bomo zmagali, vračajo se nekateri pomembni igralci,« se je po koprskem derbiju v 14. krogu 1. SNL tolažil domači »spiritus movens« Ante Guberac, ki mu na VIP-sedežih družbe ni delal novi prvi mož Olimpije Adam Delius, temveč kar Nemčev štab glavnih operativcev: neuradna športna direktorja Marin Skender in Mladen Rudonja, član uprave Boštjan Blažinčič in poslovni direktor ter glavni mož iz ozadja Igor Barišić.

Prva liga Telemach Koper 14 8 3 3 26:16 27 Olimpija 14 8 2 4 19:14 26 Maribor 14 7 3 4 20:18 24 Bravo 14 6 5 3 12:7 23 Mura 14 5 6 3 19:20 21 Tabor 14 4 4 6 15:12 16 Celje 14 5 3 6 16:17 18 Domžale 14 4 3 7 19:24 15 Aluminij 14 2 5 7 10:16 11 Radomlje 14 2 4 8 12:23 10

Osmo prvenstveno zmago je Olimpija na – naposled tudi z nogometnim vzdušjem obogateni – Bonifiki izpeljala v trenerjevem značilnem slogu in z drugim minimalnim izidom: najprej je začela avtoritativno in hitro zabila gol. Almedin Ziljkić je z 20 m neubranljivo ustrelil v desni zgornji kot vratarja Adnana Golubovića. Potem se je Olimpija postavila v čvrst obrambni gard in odbijala vse jalove poskuse z žogo v nogah prevladujočih Koprčanov, ki niso premogli pravih idej.

Bila je tudi nevarna in z več natančnosti pri strelu ali zadnji podaji bi lahko bila zmaga zeleno-belih še višja. Jalov je bil najboljši strelec lige Maks Barišić, ki je staknil lažjo poškodbo in bi lahko izpustil sredin četrtfinalni pokalni dvoboj v Stožicah. »Ljubljančani so se odlično postavili 30 metrov od vrat,« je osrednjo odliko tekmecev izpostavil Supermaks.

Skender: Najprej obramba

»To je bil derbi kola in za nas zelo pomembna tekma. Morda najpomembnejša v dozdajšnjem delu prvenstva. Vedeli smo, da bi nam Koprčani lahko z zmago preveč ušli. Zelo so neugodni, ampak moji fantje so odlično izpeljali tekmo. Koprčani so nas stiskali, ampak smo vedeli, da bomo morali glede na naše trenutno stanje postaviti čvrstejši blok in prežati na nasprotne napade. Bili smo bliže drugemu, tretjemu golu kot Koper prvemu. Predvsem resnejši moramo biti v obrambni igri, dokler ne bomo prišli do naše ravni igre. Moramo zmagovati in osvajati točke, najkrajša in najhitrejša pot je resna obramba, medtem ko je nekoliko daljši proces napadalna igra,« je bil izčrpen ljubljanski trener Dino Skender.

Trenerja Olimpije in Kopra, Dino Skender in Zoran Zeljković FOTO: Leon Vidic

»Izgubili smo, ker je Olimpija dala gol, mi pa ga nismo. V nogometu je najtežje doseči gol. Bili smo nekoliko prepočasni v potezah, ko je tako zgoščeno, morajo biti dotiki hitri, ampak izhodišče je takšno, da smo še vedno prvi,« je bil kljub porazu umirjen domači trener Zoran Zeljković.

Favoriti se vzpenjajo

Ne le Olimpija, tudi Maribor in Celje počasi postavljata stvari na pravo mesto na ligaški lestvici, na kateri so razmerje sil v normalno stanje postavili še Domžalčani v Spodnji Šiški, kjer je Šiškar Martin Kramarič v četrti minuti sodnikovega dodatka zapravil kazenski strel. Kot druga dva sobotna dvoboja se je tudi prvi razpletel z minimalno zmago gostov, ki je pomenila drugi zaporedni poraz Brava in domžalski pobeg od Aluminija.

Izidi in pari Izidi 14. kola – Koper: Olimpija 0:1 (Almedin Ziljkić 18.), Bravo: Domžale 0:1 (Dejan Georgijević 41.), Aluminij: Celje 0:1 (Ivan Božić 43.), CB24 Tabor: Maribor 0:1 (Rok Kronaveter 61., 11-m), Kalcer Radomlje: Mura 2:2 (Marko Božić 24., 60.; Mitja Lotrič 72., 11-m, Amadej Maroša 87.); vrstni red strelcev: 9 – Maks Barišić (Koper), 6 – Dino Stančič (CB24 Tabor), Mustafa Nukić, Almedin Ziljkić (Oba Olimpija). Pari 15. kola: Tabor – Radomlje, Olimpija – Bravo (oba sobota 30. t. m.), Domžale – Aluminij, Celje – Mura (oba 31. t. m.), Maribor – Koper (1. november).

Mariborčani so bili veseli sodniškega darila Bojana Mertika, po katerem je Rok Kronaveter z bele točke zagotovil še tretjo zmago pod taktirko Radovana Karanovića. Toda če je prekmurski sodnik nesrečni trk Rodrigua Bongoguia v Ognjena Mudrinskega, ki je bil v povsem nenevarnem položaju, označil za najstrožjo kazen, so Sežanci lahko še bolj jezni zaradi razveljavljenega gola za izenačenje zaradi nedovoljenega položaja, ki ga ni bilo. In ni šlo za centimetre.