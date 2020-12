Olimpija je plačala davek za zmago v derbiju

Prvi strelec Olimpije in lige Đorđe Ivanović je bil ena od žrtev hudega in napornega prvoligaškega ritma.

Mura 16 8 5 3 19:9 29

Maribor 15 8 4 3 29:18 28

Olimpija 16 8 4 4 21:13 28

Koper 16 7 6 3 23:16 27

Domžale 15 5 5 5 23:21 20

Tabor 14 5 3 6 16:17 18

Celje 15 4 5 6 15:17 17

Bravo 14 4 4 6 14:19 16

Aluminij 16 3 4 9 11:27 13

Gorica 15 2 4 9 11:25 10

Nova uspeh Mure

Izidi 16. kola – Celje : Olimpija 1:1 (Mičo Kuzmanović 86.; Andres Vombergar 27.), Aluminij : Mura 1:2 (Alen Krajnc 20.; Luka Bobičanec 51., Kai Cipot 59.), Domžale : Koper 1:1 (Gregor Sikošek 21.; Aleksander Rajčević 83.), Maribor – Gorica večerna tekma, Bravo : CB24 Tabor preložena. Pari prihodnjega, 17. kroga: Gorica – Celje (13), Aluminij – Bravo (15), Olimpija – CB24 Tabor (17.15), Koper – Maribor (20.15, vsi 12. t. m.), Mura – Domžale (16, 13. t. m.); zaostali tekmi 10. in 15. kroga: Bravo – Domžale (13.30), CB24 Tabor – Celje (11.30, obe 9. t. m.).

Od velikega derbija izžeta Olimpija je bila v Celju na pragu velikega podviga, kot je bilo soditi po njeni fizični podobi v derbiju 16. kroga 1. SNL. Do 86. minute je bila po goluv 27. minuti v vodstvu, a ni zdržala tekmečevega nenehnega obleganja vrat, ki jih je pred tretjim zaporednim porazom rešil, ko je končni izid 1:1 postavil po lepi samostojni akciji.Razplet, podoben odločilnemu za prvaka v minuli sezoni, je pomenil, da je Olimpijo na lestvici prehitela Mura. Ali so Sobočani tudi v ponedeljek vstopili kot vodilni, je odločila včerajšnja zadnja tekma kola v Ljudskem vrtu, kjer je sinoči gostovala zadnja Gorica. Ne glede na njen razplet pa je prav Olimpija plačala največji davek za utrujenost, potem ko ji je zmaga v četrtkovem derbiju vzela preveč, veliko preveč moči.Vombergarjev šesti gol v osmih tekmahKljub vidni telesno podrejenosti in nezmožnosti enakovrednega dirjanja z bolj svežimi in resnici na ljubo tudi zelo razigranimi Celjani je bila zelo blizu zmagi. Vombergarjev gol (argentinski Slovenec je dosegel že šestega na zadnjih osmih ligaških tekmah) je bil v veliki meri naključen, saj so mu pri obrambnem posredovanju gol tako rekoč podarili celjski branilci, a je potrdil, da so Ljubljančani taktično zelo usposobljeni in mojstri taktičnih preobrazb, če jim jih narekujejo okoliščine.Včerajšnje, povezane izključno z izčrpanostjo, so narekovale obrambno postavitev in tudi nekaj kadrovskih menjav trenerja. Ta je zaradi dveh rumenih kartonov tekmo vodil s tribune, a še vedno je bil na boljšem, kot njegov celjski kolega, ki je zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 tekmo spremljal v osamitvi.Celjani so bili nagrajeni za vztrajnost, trud je bil poplačan, čeprav se je zdelo, da bodo po številnih zapravljenih priložnostih ostali praznih rok. Kuzmanovićev prodor in posledično preigravanje na levi strani je bil eden od najprivlačnejših trenutkov na tekmi, po kateri bodo v obeh taborih prevladovali mešani občutki. Po malem tudi prepričanje, do sta šli po zlu dve točki in ne da so osvojili eno.Mura po porazu z Olimpija osvojila 10 točkCeljskega razpleta so se še najbolj veseli v taboru soboških črno-belih, pa tudi v koprskem rumenem. Mura je v Kidričevem v drugem polčasu bliskovito izpeljala zasuk in zaostanek z 0:1 spremenila v zmago z 2:1. Ta ji je omogočila, da je na lestvici prehitela Olimpijo in povrhu ušla še Kopru. Trenermanjšo igralno in rezultatsko krizo po porazu z Olimpijo v 12. kolu v dobrem tednu dni ni le ustavil, temveč jo je spremenil v odličen točkovni izkupiček. V štirih tekmah so vodilni po prvi četrtini prvenstva Sobočani osvojili kar 10 od 12 točk.Koprčani so ušli porazu v Domžalah. Več kot točke si niso zaslužili, a prav v zadnji akciji bi lahko z debelim nasmehom pričakali zadnji sodnikov žvižg, saj je bil po predložku z glavo za las nenatančen prvi strelec. Točko je po podaji iz kota zagotovil veteran. Toda poteza tekme ali nemara kar dosedanjega dela sezone je pripadla, ki je z volejem v 21. minuti dosegel najatraktivnejši gol.Domžalčani so bili res blizu tretji zmagi v nizu in upanju, da bi se lahko zelo približali vodilni četverici, a so lahko srečni tudi z izkupičkom osmih točk v zadnjih štirih tekmah. Na računu imajo še tekmo manj, ki jo bodo nadoknadili v sredo v Sp. Šiški proti Bravu, ki je včeraj ostal brez tekme proti sežanskemu Taboru. Narava je bila močnejša, močno deževje je igrišče tako namočilo, da tekme ni bilo mogoče odigrati. Bravo ima ta že dve tekmi manj.