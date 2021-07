Olimpija in Savo, uganka za oba

Domžale niso strle Fincev Nogometaši Domžal so na uvodni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo s finsko ekipo Honka iz mesta Espoo igrali 1:1. Za gostitelje je zadel Arnel Jakupović (69.), za Honko Jean Marie Dongou (75.). Povratna tekma bo prihodnji četrtek.

Srečen žreb

Naposled se bosta predstavila tudi Olimpija in njen trener. S kom v glavnih vlogah, v kakšni igralni podobi in še marsikaj bodo zeleno-beli nogometaši razkrili v današnji prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo. Zaradi menjave travnate površine v Stožicah bo malteškega tekmeca Birkirkaro gostila ob 18. uri v Spodnji Šiški.Današnji nogometni dan v Evropi bodo dopolnili še Mariborčani. Ob 18.45. bodo igrali na Švedskem pri Hammarbyju, pri katerem ima solastniški delež tudi slavni. Kot je že v njeni navadi, je tudi letos Olimpija vse od prihodatik pred zdajci kadrovala in dopolnjevala moštvo, v katerem ni manjkalo pripravljalnih padcev in vzponov.Eden od padcev, zunaj igrišča, bo še buril duhove in je bil najbrž usoden za dvojec, po vsej verjetnosti tudi za vratarja, a za nogometni tabor je bolj kot črna kronika pomembnejša rubrika šport. Potako slovito igralsko ime, kot je 47-letni, še ni sedelo na Olimpijinem trenerskem stolčku. Tudi zanj je Olimpija precejšnja neznanka in on zanjo. Kaj zmore kot trener, ki nima prav veliko izkušenj? Le eno sezono (2019/20) je samostojno vodil beograjski Partizan, lanskega septembra pa odstopil, ker je v prvenstveni tekmi proti Vojvodini v sodnika zalučal plastenko.Pred tem je Partizan popeljal v evropsko ligo. Če se ni obdal z ustreznimi sodelavci ali prišepetovalci, bo imel težave. Še večje bo imel v slovenskem prvenstvu, v katerem je zaradi višje sile ostal prikrajšan za tekmovalno generalko pred današnjim dvobojem z malteškim tekmecem, četrtim iz minule sezone v prvenstvu Birkirkaro. Ta je že dvakrat izzval Maribor, v nekdanjem pokalu Intertoto leta 2007, nato pa še v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Prvič je bil skupni izid 5:1, drugič 2:0 za Maribor.Olimpija v zadnjih petih letih nima kdo ve koliko sreče v prvem ali drugem krogu kvalifikacij v evropskih pokalih. Premagovala je slabe, s še slabšimi je izgubljala. Lansko leto ni izrabila imenitne priložnosti, ko je bila gostiteljica na obeh kvalifikacijskih tekmah in je po srečnem napredovanju in zmagi v podaljšku proti islandskemu Vikingurju v 2. krogu izgubila proti Zrinjskemu.»Sestavljamo mozaik in mislim, da bo šlo le še na bolje. Z Birkirkaro smo se seznanili. Vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomenita za klub,« je po zadnji preizkušnji proti drugoligašu Jadranu (4:1), ki ga je Olimpija strla šele v zadnjih minutah, povedal povratnik med zeleno-bele. V kadru ne bo, ki ga je poškodba za dlje časa oddaljila z igrišč. Šel bo na operacijo križnih vezi. Ljubljančani se ne morejo pritoževati, da jim žreb ni namenil sreče. Priložnost morajo zagrabiti za roge, saj je nagrada za napredovanje prav tako privlačna: premagljiv zmagovalec dvoboja med makedonskim Škupijem in portugalsko Santo Claro, slednja prihaja z Azorov.