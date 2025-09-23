Olimpija brezhibno vstopila v novo sezono ICEHL

Olimpijina zeleno-bela športna družina je velika. Velika večina privržencev rada vidi zmage v različnih panogah in na različnih prizoriščih. Seveda vrhunski šport ne sodi k rubriki »glasbene želje«, prepletajo se pač vzponi in padci. Hokejska Olimpija, denimo, je zdaj zelo visoko, celo na vrhu razširjene avstrijske lige (ICEHL), z naskokom najbolj kakovostnega tekmovanja na ledenih ploskvah v prostoru do mejá Švice, Nemčije in Češke. Zmaji zdaj vidneje bruhajo ogenj kot kadarkoli v zadnjem desetletju.

Značilnost hokejskih tekmovanj je ta, da si ligaške tekme sledijo v zelo zgoščenem ritmu, tudi sredi delovnega tedna, zato je jasno, da se tu liga prvakov nikdar ni tako uveljavila kot v drugih ekipnih panogah z izjemnim nogometnim produktom na čelu. Ob tako velikem številu tekem so lahko zelo izrazita nihanja v tekmovalni formi. Zato je pomembno vztrajati na valu uspehov, kajti nabiranje točk se lahko slejkoprej ustavi, zaloga za dolgo zimo pa je iz strogo hokejskega zornega kota tako pomembna kot za običajno gospodinjstvo jesenska priprava zabojev jabolk, krompirja in kozarcev z vloženimi dobrotami.

Olimpija je tudi pred enim letom uspešno startala, a nato pozneje, ko je bilo najpomembneje, na zadnji februarski dan ostala brez uresničitve cilja – uvrstitve v končnico ICEHL. Seveda ni nikakršnega zagotovila, da se ji ne bi scenarij ponovil tudi v tej sezoni, a četudi je lestvica po prvih štirih krogih podobna lanski v tem obdobju, je sedanja zgodba drugačna.

Tudi tisti starejši redni obiskovalci tivolskih tribun bi morali zelo podrobno pobrskati po spominu, kdaj je nazadnje ljubljansko moštvo igralo tako učinkovito in blestelo predvsem v trenutkih postavitve z igralcem več. Po petkovi zmagi v podaljšku v Gradcu (4:3; Boychuk, Beričič, Meyer, Brennan) je sledil lep družinski dan v nedeljo – 2200 navzočih, med njimi precej tudi tistih najmlajših, je videlo novo prepričljivo domačo predstavo za zmago s 6:1 (Brennan 2, Mahkovec, Pance, Petan, Polei) proti Vorarlbergu.

Izstopata tuja novinca

Med tivolske hokejske nostalgike se vračajo časi Olimpijine 2. tretjine – pred tremi, štirimi desetletji je pogosto mlela tekmeca prav v tem delu igre, ni pa bilo nujno, da je nato v zadnji tretjini zaokrožila tekmo z zmago. Zdaj novi trener Ben Cooper, po letih v Salzburgu izjemen poznavalec ICEHL, uresničuje načrt o igri z veliko zbranosti in drsanja, igralci mu sledijo. Ob sijajnem vratarju Lukašu Horaku, pogosto že prej junaka med zmaji in tudi reprezentančnimi risi, blestita novinca – branilec T. J. Brennan in danski reprezentančni napadalec Nicolai Meyer.

Naslednja preizkušnja za zmaje bo na petkov večer v Innsbrucku, novo tivolsko snidenje z občinstvom pa bo v nedeljo na tekmi Olimpija – Fehervar.