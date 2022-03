Olimpija brez Ljubljančanov

Prvoligaški prehod v zadnjo četrtino prvenstva so začinile napetosti zunaj igrišč, na katerih bitko bijejo najglasnejši Mariborčani. V 28. krogu 1. SNL bodo v Ljudskem vrtu v štajerskem derbiju branili prvo mesto, Olimpija bo v Stožicah zaokrožila derbija Ljubljanske kotline, potem ko sta se včeraj pomerila Radomlje in Bravo. Koper ima na papirju najlažje delo, Tabor najtežjega.

Sežana: CB24 Tabor – Mura (sobota, sodnik Nejc Kajtazović, 15): Kanček sreče, ki je niso imeli pretežni del sezone, Sežančane drži v igri za neposreden obstanek, a prav tako se še zlepa ne bodo otresli Kidričanov. Tekme proti Sobočanom so stresne, enkrat zmagujejo v gosteh, drugič izgubljajo doma, nič se ne ve. Ve pa se, da prvake z najširšo konkurenco igralcev zmaga ohranja v boju za obrambo naslova. Še pred dobrim tednom dni so bili odpisani.

Maribor: Maribor – Celje (David Šmajc, 17.30): Vijolični se – upravičeno – kot vrag križa bojijo Celjanov s Simonom Rožmanom. Malo si je opomogel pri Mariborčanih odstreljen trener po dveh zmagah. Celjani so v naletu, kaj pa Mariborčani, ki imajo zastarelo igralno in selekcijsko agendo – brez resnega napadalca za podaje v globino? Zanašajo se na pobege po bokih in predložkih. Če ni učinka (gola strelca starega kova Ognjena Mudrinskega), so težave. Obratno, Celjani napadajo globino in kot vsa moštva s trenerji 2.0, ki bi bili radi 3.0, želijo biti najmočnejši v tranziciji, kot učeno pravijo. Le z žogo in kombinatoriko treh, štirih podaj, kaj šele več, so bolj na vi kot na ti.

Ljubljana: Olimpija – Domžale (nedelja, Matej Jug, 15): Trener Dino Skender je bil katastrofa za trenerski poklic tudi pred dvema letoma, a se nihče ni prav veliko upiral. Njegovi botri imajo vse v svojih rokah, vključno z denarjem, ki ga jezni in vse manj številni navijači, godrnjači na tribunah in kakšni morebitni zanesenjaški domači podjetniki nimajo. Skender – lahko je tudi prvak, pa bo še vedno le nesreča – ni edina težava, še hujša je, da je v Ljubljani vse manj verodostojnih kritikov z lokalpatriotskim DNK. O igralcih z ljubljanskim DNK sploh ne gre govoriti. Iz vseh štirih klubov iz »lige Ljubljanskega potniškega prometa« ni mogoče sestaviti konkurenčne enajsterice z Ljubljančani z okolico. To je katastrofa!

Vijolični branijo vrh Vrstni red 1. SNL: Maribor 50, Koper 47, Olimpija 45, Mura 41, Bravo 39, Domžale 36, Celje 32, Radomlje 28, Tabor 26, Aluminij 22.

Koper: Koper – Aluminij (Martin Matoša, 17.30): Kako brez nesrečnega Maksa Barišića v boj za prvaka? Če bo trener Zoran Zeljković našel čarobno formulo in udarno enajsterico, so lahko tudi prvaki. A zahteva je, da ni več poškodb ali neumnih odsotnosti zaradi kartonov. Brez zvrhane mere sreče ne bo šlo. Že proti Kidričanom.