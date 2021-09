Olimpija bo prvič na vrhu

Mariborčani so z vršilcem dolžnosti trenerja Radovanom Karanovićem v štajerskem derbiju 10. kroga 1. SNL premagali Celjane z 2:0 (Nino Žugelj 14., Ognjen Mudrinski 65.) in jim vrgli krizno žogico. V 11. krogu ta konec tedna se na vrh lestvice lahko prvič v sezoni že danes zavihti Olimpija, potem ko so Koprčani doma še drugič izgubili. Boljši s 3:1 (Roko Prša 45., Gašper Pečnik 48., Armin Đerlek, 50.; Bede Osuji 22.) je bil Aluminij. Mura je v Sežani iztržila točko za 1:1 (Amadej Maroša 7., Marko Krivičić).



Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (sobota, sodnik Nejc Kajtazović, 20.15): Vse je drugače od prvega dvoboja, ki se je razpletel z 1:1. Olimpija je dvignila formo in se uglasila, Radomljčani so zadnji. Ve se, kaj tekma prinaša Savu Miloševiću, pripravo za veliki derbi čez en teden v Ljudskem vrtu. Ob kljukici z zmago, seveda.



Kidričevo: Aluminij – Bravo (nedelja, David Šmajc, 15): To je ta Aluminij, ki ga je bilo slutiti ob koncu sezone. Predvidljiv v tem, da jo lahko zagode vsakomur. Prepričljivo je pometel z Mariborom in Koprom, niti Bravo ni nepremagljiv. A je res, da bo težko, če bo, izgubil z več kot golom razlike. Tudi Bravo si želi biti na vrhu lestvice.



Domžale: Domžale – Maribor (Roberto Ponis, 17): Zakaj domžalski trener Dejan Đuranović v mirnem pogovoru ne pojasni Senijadu Ibričiću, da je sprehajanje na igrišču (ko nima žoge v nogah) brez posledic lahko le proti slabšim tekmecem? Bošnjakova avtoriteta načenja trenerjevo, in to je domžalska težava, ki je za čuda ne dojame niti izkušeni mojster Ibričić. Zanj bi bilo bolje, če bi izbiral tekme in ne silil, da igra vsako. Ali da bi igral na polno 45 minut. Mariborčani so na hitro opravili z Rožmanovim obdobjem, toda za prepričanje, da so na pravi poti in boljši od drugih, morajo zmagovati v nizu. Prva priložnost je tu.



Murska Sobota: Mura – Koper (Matej Jug, 20.15): Sobočani so v solidnem ritmu in formi, vsekakor so v boljšem stanju kot po dveh zaporednih porazih Koprčani. Ante Šimundža, ki bo poveljeval s tribune, je lisjak, Zoran Zeljković debitant. Kdo ima več možnosti? Odgovor bi bil prelahek, a na igrišču in v slačilnici šteje tudi kaj drugega. Sobočani vsako tekmo igrajo z bremenom, da morajo držati korak z najboljšimi, dokler igrajo v Evropi. Tam pa jih že v četrtek čaka nihče drug kot Tottenham. V Londonu!



Celje: Celje – CB24 Tabor (ponedeljek, Bojan Mertik, 17): V Celju so na položaju trenerja namesto Agrona Šalje našli Simona, ampak ne Rožmana, temveč igralsko slovitejšega Sešlarja. Ni presenečenje, da je prevzel vajeti moštva nekdanji reprezentant s prefinjenim igralskim slogom. A mlajši Simon, Rožman, je brez angažmaja zaradi klavzule, po kateri bi moral za predčasni odhod plačati pol milijona evrov. Ampak, ali je Rožman boljša rešitev od Sešlarja?

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: