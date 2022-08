Ojoj, ste videli, kaj se je zgodilo italijanskemu tekaču: med tekom mu je ušel iz hlač (VIDEO)

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v atletiki do 20 let v Kolumbiji se je Italijanu Albertu Noninu (18), ki je tekmoval v deseteroboju, med tekom na 400 metrov zgodilo nekaj zelo nerodnega – iz tekaških hlač mu je pobegnil penis. Da je lahko tekel, se je moral ves čas držati za genitalije, kar je normalno, saj bi mu sicer neprestano bingljal sem in tja.

Kljub temu, da je bil na začetku dirke blizu najboljših, je zaradi neljubega dogodka na koncu zasedel zadnje mesto. Čeprav to morda ni trenutek, za katerega bi si želel, da bi se o njem pisalo, se je odločil na stvari pogledati s svetle plati. Nonino je tako na instagramu svojim oboževalcem sporočil naslednje: »Z vami se želim samo malce pogovoriti o direndaju, ki se je te dogajal po medijih in na družbenih medijih. Zavedam se, da je očitno šlo za nesrečen dogodek, in rad bi vam povedal, da se zavedam vseh reakcij in res mi ni treba pošiljati spletnih povezav. Zdaj se temu poskušam nasmejati, a takrat sem se počutil grozno in hvaležen sem prijateljem in družini, da so mi pomagali preboleti to, kar se je zgodilo nekaj ur pozneje.«

Dodal je še, da ima srečo, da lahko marsikaj vzdrži, saj bi lahko bil tovrstni incident za nekoga drugega uničujoč. »Novinarski svet je zaskrbljen zaradi primerov ustrahovanja po vsej Italiji in po svetu, nato pa objavlja tovrstne članke, ki bi občutljivejši osebi lahko naredili veliko več škode.«