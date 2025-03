Norvežani priznali: Goljufali smo in razočarali vse ljubitelje smučarskih skokov

Norveška smučarska zveza je na posebni novinarski konferenci priznala goljufanje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, vendar je dejala, da so si na nedovoljen način poskušali pomagati le v primeru dveh smučarskih skakalcev, ki sta bila na koncu po drugi seriji tekme na veliki skakalnici upravičeno diskvalificirana, je poročala AFP.

Tekmovanje v Trondheimu se je končalo z gostitelji na vrhu lestvice medalj. Toda skrivni video, posnet skozi ključavnico ali vratno režo, ki ga je objavil poljski novinar, je prikaz nezakonitega dodatnega šivanja v norveških smučarskih skakalnih oblekah . To naj bi jih naredilo bolj stabilne.

Športni direktor norveške zveze: Temu bomo prišli do dna

»Goljufali smo in razočarali vse ljubitelje smučarskih skokov, tudi sebe. Rad bi se opravičil drugim ekipam, skakalcem, sponzorjem in navijačem. Temu bomo prišli do dna,« je na tiskovni konferenci povedal športni direktor norveške zveze Jan Erik Aalbu. Marius Lindvik in Johann Andre Forfang sta bila diskvalificirana po tekmi, ki jo je dobil Domen Prevc, Lindvik pa je izgubil srebrno medaljo.

Zveza Fis je v nedeljo sporočila, da začenja obsežnejšo preiskavo, saj se tekmovalne ekipe sprašujejo, ali je bilo med svetovnim prvenstvom in morda pred tem prirejenih veliko več oblek. Lindvik je zmagal na srednji skakalnici, Jarl Magnus Riiber je osvojil dve zlati medalji v nordijski kombinaciji, ki vključuje tudi smučarske skoke, zmage na svetovnem prvenstvu pa se je Norveška veselila tudi v mešanih ekipnih in ženskih ekipnih smučarskih skokih ter ženski nordijski kombinaciji.

Aalbu je dejal, da sam ni vedel za nepravilnosti in da sta trenutno znana samo ta dva primera. Na vprašanje, ali bo vodstvo ekip nosilo osebne posledice goljufanja, ni jasno odgovoril: »To ni klasično goljufanje, gre le za kršitev pravil.«