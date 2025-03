Ojoj, Luka Dončić zaradi poškodbe ne bo igral

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil današnjo tekmo severnoameriške lige NBA proti Milwaukee Bucks. Po našem času bo tekma sicer jutri ob pol četrti jutranji uri. Pri Jezernikih je na seznamu poškodovanih še vedno tudi prvi zvezdnik LeBron James.

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo poskušali priti do četrte zaporedne zmage ter desete v nizu na domačem parketu. Nazadnje so z Dončićem premagali Čančarjev Denver, po tej zmagi so skočili na tretje mesto zahodne konference z izkupičkom 43-25.

Milwaukee Bucks (38-30) so trenutno peta ekipa na vzhodu 38-30.