OI: Slovenija druga najuspešnejša država glede na število prebivalcev

Slovenski športniki so na zimskih olimpijskih igrah osvojili sedem odličij, kar Slovenijo med 29 državami, ki so osvojile vsaj eno medaljo, uvršča na drugo mesto po uspešnosti glede na število prebivalcev. Na prvem mestu je Norveška, na tretjem je Avstrija.

Norvežani so v Pekingu osvojili 37 medalj, od tega 16 zlatih, osem srebrnih in 13 bronastih. Vsak po pet sta jih kot najuspešnejša prispevala biatlonca Johannes Thingnes Boe in Marte Olsbu Roeiseland, po štiri sta dodala biatlonec Tarjei Boe in smučarski tekač Johannes Klaebo.

Norveška, ki je bila na prejšnjih igrah leta 2018 v Pyeongchangu druga po številu osvojenih medalj glede na število prebivalcev, tokrat vrh lestvice zaseda z enim odličjem na 146.520 prebivalcev.

Sedem medalj za Slovenijo pomeni eno na 296.991 prebivalcev. Osvojili so jih smučarski skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar, mešana skakalna reprezentanca, v kateri sta bila poleg Bogatajeve in Križnarjeve še Peter Prevc in Timi Zajc, skakalci na ekipni tekmi v postavi Peter in Cene Prevc, Zajc in Lovro Kos, deskarja Tim Mastnak in Gloria Kotnik ter alpski smučar Žan Kranjec.

Avstrija na tretjem mestu sledi z eno medaljo na 500.355 prebivalcev. Njeni športniki so domov odšli z 18 medaljami. Največ jih je prispeval alpski smučar Johannes Strolz, in sicer tri.

Skupaj je na igrah na Kitajskem sodelovalo 2871 športnikov iz 91 držav.