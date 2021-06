»OI naš primarni cilj. Imamo pa ekipo tudi še za kaj več«

Pogrešal je košarko

Nikoli mu ni odveč si vzeti nekaj trenutkov za fotografijo z navijači

Dva dni potem, ko se je pridružil slovenski košarkarski reprezentanci, je pred slovenske medije stopil prvi zvezdnik. Poudaril je, da ima Slovenija brez dvoma dovolj kakovostnih košarkarjev za uvrstitev na olimpijske igre. »To je naš primarni cilj. Imamo pa ekipo tudi še za kaj več,« je dejal Dončić.Novinarska konferenca Košarkarske zveze Slovenije v hotelu Austria Trend v Ljubljani je privabila mnoštvo slovenskih medijev, ki bistvenih novosti o Luki Dončiću niso slišali, izvedeli pa so, da je slovenski zvezdnik motiviran za igranje v državnem dresu.»Zame je bilo igranje v reprezentanci vedno velika čast. Po dolgem času smo se spet videli s fanti iz eurobasketa 2017 in čeprav med njimi ni več Gorana Dragića, v ekipi še vedno vlada odlično vzdušje. Vsi imamo isti motiv, to je uvrstitev na olimpijske igre, prepričan pa sem, da imamo dovolj kakovosti še za kaj več,« je poudaril Dončić.Uvodno tekmo Slovenije v pripravah na Kaunas, kjer bodo konec meseca in v začetku julija potekale kvalifikacije za olimpijske igre, je Dončić spremljal s tribune. Njegovi soigralci so v sredo na Reki premagali Hrvaško s 94:80. Druga in hkrati zadnja prijateljska tekma, znova s Hrvaško, bo v petek ob 20. uri v Stožicah. »Spominjam se svoje prve tekme za reprezentanco v Stožicah. Bilo je prav tako proti Hrvaški in dvorana je bila razprodana. Spomin je nepozaben, upam, da bo jutri podobno,« je dodal slovenski zvezdnik.Čeprav je še pred dvema tednoma nastopal v ligi NBA, Dončić pravi, da ne čuti nobene utrujenosti. Vzel si je en teden premora od košarke, zdaj pa se počasi vrača v tekmovalni pogon. »Moram priznati, da sem že kar pogrešal košarko,« je dejal Dončić.Seveda se ni mogel izogniti vprašanjem o minuli sezoni v ZDA. Drugo leto zapored je bil izbran v prvo peterko lige NBA. »Vsaka nagrada za individualne dosežke mi veliko pomeni, moj cilj pa je vendarle povsem drug. Želim osvojiti prstan za zmagovalce oziroma postati prvak lige NBA. Vem, da je do tam še dolga pot,« je dodal Dončić.Njegove predstave so ga že pred časom pripeljale do vloge svetovnega superzvezdnika. Sam pravi, da se v njej dobro znajde, čeprav ima vsaka stvar tudi negativno plat. »Ko sem bil še otrok, sem vedno sanjal, da bom igral v ligi NBA in bil najboljši. Lepo je videti, da me spremljajo tudi najmlajši navijači, tako kot sem jaz nekoč pretekle zvezdnike. Tudi zato mi ni nikoli odveč si vzeti nekaj trenutkov za fotografijo z navijači,« je dejal Dončić.Novinarsko konferenco je Košarkarska zveza Slovenije izkoristila za podaljšanje pogodbe z generalnim pokroviteljem Telemachom. Podpisala sta jo predsednik KZSin član poslovodstva družbe Marko Šter.