Ognjemet v Našicah za Tamšeta

Velika evforija v malih Našicah. Zanjo je v dobršni meri zaslužen slovenski trener Branko Tamše, ki je rokometaše Nexeja popeljal na sklepni turnir EHF evropske lige. V polfinalu se bo ponovno srečal z Markom Bezjakom, s katerim sta Gorenju prinesla tri naslove slovenskega prvaka. Nexe ostaja tudi v igri za zgodovinski naslov na Hrvaškem.

F4 bo konec maja v Lizboni, polfinalna para sta Nexe – Magdeburg in Benfica – Wisla Plock. Na njem bo sodelovalo sedem Slovencev. Poleg Tamšeta in Bezjaka še Miha Kavčič, Andraž Velkavrh, Saša Barišić Jaman (vsi Nexe), Tadej Kljun (Benfica) in Jan Jurečič (Wisla).

Najbolj presenetljivi udeleženec je seveda Nexe, zato je bilo tudi veselje nepopisno. Mesto je dobesedno gorelo ... »Dan, preden smo šli na Dansko (proti Gudmeju so ubranili prednost petih golov; op. p.), smo se v pisarni pogovarjali in sem se pošalil, da pričakujem kakšen ognjemet, ko se vrnemo. Ljudje, ki so sedeli okrog mene, so to zagrabili. Res je bilo spektakularno, čeprav smo prišli v Našice šele ob 23.15 in med tednom. Fantastično, nepozabno in težko ponovljivo.«

Sezona je bila polna čeri. »Če bi mi kdo rekel, da bomo na F4, ne v tej sezoni, ampak kadar koli, bi mu rekel, da se mu meša. Mislim, da na stavnicah sploh ni bilo takšne možnosti, kar pomeni, da smo bili zares avtsajderji,« pove Velenjčan, ki bo v polfinalu imel stare znance.

»Z Magdeburgom smo bili že v skupini in obakrat nas je premagal. Je branilec in absolutni favorit, vendar ne bomo izobesili bele zastave. Veselim se srečanja z Bezjakom, bil je moj najboljši kapetan in z njim sem v Gorenju preživel eno najlepših obdobij trenerske kariere.«

Tamše premika mejnike z Nexejem, največji bi bil naslov hrvaškega prvaka. »Spomnim se reklame Kovinotehne: nemogoče je mogoče. Zakaj nemogoče, vemo vsi. To se je pokazalo tudi na zadnji tekmi v Zagrebu, o kateri ne bi rad govoril. Sistem na Hrvaškem je takšen, da kdor v finalu prvi osvoji šest točk, bo prvak. Zdaj imata Nexe in Zagreb po dve, zato bosta minimalno še dve tekmi. Želim si samo, da nam pustijo igrati rokomet,« si pravičnega sojenja želi Tamše. Ob vprašanju, kaj bi bilo, če bi imela tekmeca po pet točk in bi se naslednja tekma končala neodločeno, se je moral popraskati po čelu: »Tega pa ne vem. Domnevam, da bi padla kocka, in padla bi tako, da bi bil Zagreb prvak.«

Celje in Gorenje, možnosti 50 : 50

Za nameček bo ta konec tedna zaključni turnir v hrvaškem pokalu, kjer bo verjetno spet derbi večnih tekmecev. Tudi v Sloveniji bo pokalni F4. Celje in Gorenje se bosta srečala že v polfinalu. Celjani so pred dnevi premagali Gorenje in si praktično zagotovili državni naslov.

8 naslovov državnega prvaka je Branko Tamše osvojil v Sloveniji, tri z Gorenjem in pet s Celjem.

»Celje bo povsem zasluženo prvak. Ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da ne bi bilo, verjetno armagedon ali kataklizma. Zdaj sledi tekma na nevtralnem terenu, nova zgodba, igra se za pokal. Vem, da bo dvorana v Slovenj Gradcu premajhna. Pričakujem negotovo tekmo, možnosti so 50: 50. Nočem podcenjevati Dobove in Loke, a to bo finale pred finalom.«