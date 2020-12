Oglasil se je trener Bertoncelj, iz Planice je odšel na policijo

Prvič po incidentu v Planici, ko ga je zaradi neuspeha javno kritiziral skakalec, je za javnost spregovoril trener. Kot je povedal za TV Slovenija, je takoj po tekmi prejel resne grožnje in zato podal tudi ovadbo na policijo.»Moram povedati, da sem takoj po tekmi prejel resne grožnje. Ker so bile grožnje tega človeka res konkretne, zaradi groženj drugim osebam že v preteklosti in raznih čudnih dejanj, sem odšel na policijsko postajo, kjer se je opravil zapisnik ustne ovadbe za kazenski pregon. To imajo zdaj v rokah pristojni organi. Šele potem sem izvedel za ta zapis na instagramu. Do tedaj za to sploh nisem vedel in se s tem nisem ukvarjal. Potem smo z vodilnimi na SZS staknili glave, kaj storiti. Skupna odločitev je bila, da druge izbire ni, kot da Timi zapusti svetovno prvenstvo,« je razkril.V pogovoru je še priznal, da je ekipa prišla na prvenstvo preslabo pripravljena. Priznal je tudi svoj del krivde, a dodal, da je del tudi na tekmovalcih samih. »Ponavadi je za to kriv glavni trener, vendar tudi fantje morajo biti sami v določenih stvareh odgovorni. Na koncu oni skačejo, saj niso daljinsko vodeni in bi jih upravljal trener. Absolutno se strinjam za svoj del krivde, fantje morajo pa sami povedati, kje imajo tiste rezerve, da bi lahko bili tudi boljši.«Za svoj nenadni in nepojasnjeni odhod s prvenstva pa je dejal, da je bila to pravilna odločitev, saj se je le tako ekipa lahko v miru pripravila za nadaljevanje prvenstva. O tem, ali je ukrep disciplinske komisije za Zajca ustrezen, pa je dejal, da bo to pokazal čas.