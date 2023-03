Odštevanje se je začelo, risi si že brusijo kremplje

Mesec marec je v letu tisti, ko ledne dvorane po stari celini ponujajo prav poseben utrip, saj napoči čas izločilnih bojev v različnih ligaških tekmovanjih. Pri nas pa je zdaj, z izjemo jutrišnjega štarta Jesenic v polfinalu alpske lige, drugače.. Zato se je v ponedeljek na Bledu pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja zbralo že 18 kandidatov za nastop na majskem svetovnem prvenstvu v Latviji. V taboru risov si želijo obstanek med elito na prvenstvu (od 12. do 28. maja), uradno se jim bodo priprave začele v ponedeljek, 3. aprila.

Toda ker so predvsem reprezentančni kandidati iz Olimpije že pred časom sklenili svojo sezono, prosti pa so zdaj tudi že nekateri pomembni aduti, med drugim prvi vratar Gašper Krošelj, edini Slovenec v močni češki extraligi, Ken Ograjenšek iz Gradca ter Anže Kuralt iz Szekesfehervarja. Izjemno napet koroški četrtfinale v ICEHL med Celovčani in Beljačani pa je na koncu razžalostil slednje in tako tudi slovenska napadalca Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča.

«Res je bil zanimiv ta koroški dvoboj, zadnje tekme in končne zmage celovškega moštva si nisem ogledal v živo, temveč z nekdanjimi hokejskimi soigralci po TV,« nam je dejal Matjaž Kopitar, selektor slovenske hokejske reprezentance, ki bo zdaj zavoljo sklepnih priprav za SP malce potisnil v kot svojo drugo delovno vlogo oglednika moštva Los Angeles Kings za igralce po Evropi.

Uradno je napovedal začetek priprav za ponedeljek, 3. aprila, že tri pozneje, torej v četrtek, bodo risi imeli prvo pripravljalno tekmo, in sicer z Avstrijci v Beljaku. Tekem za uigravanje pred odhodom na prizorišče šampionata v Latvijo bo imela slovenska izbrana vrsta več kot kadarkoli doslej – 10. Po omenjenem uvodnem preizkusu na severni strani Karavank si bodo sledile tekme doma in na tujem, najmočnejša bo predvidoma prav zadnja na Danskem, 9. maja, od koder se bo naša reprezentanca neposredno odpravila na prvenstvo v Rigo.

«Na tem prvem seznamu t. i. predpriprav je 18 hokejistov, verjetno jih bo kmalu že več. Spremljamo ligaško dogajanje po Evropi, smo v stiku z igralci in njihovimi nadrejenimi,« je poudaril Kopitar, ki so mu na prejšnjih pripravljalnih zborih te sezone, nazadnje denimo februarja v Bolzanu, pomagali v strokovnem štabu še Gorazd Rekelj, Tomaž Razingar in Robert Kristan. Slednji se je ukvarjal predvsem z vratarji, sicer pa uradno glavni trener za čuvaje mreže med risi ostaja Klemen Mohorič, ki pa je zdaj z Magnitogorskom v polfinalu KHL. »Seveda je bila zanj ta sezona posebna, upam pa, da se nam bo priključil, ko se konec sezone za njegov klub. Res pa je, da se zna zgoditi v primeru zgodnjega slovesa Magnitogorska, da Klemen še ne bi mogel takoj k nam, saj bi tam nadaljevali trening moštva. Bomo videli. Ni pa nikakršnih ovir glede napadalca Jana Drozga, njegova ekipa iz Habarovska je že sklenila sezono v KHL,« je še dejal prvi mož domače reprezentančne hokejske stroke.