Odštevanje do svetovnega prvenstva: nad ZDA nič prej kot v polfinalu

Le še 114 dni nas loči od začetka 19. svetovnega prvenstva za košarkarje, na katerem bo četrtič nastopila slovenska reprezentanca. Zanjo bodo pomembne še druge številke, ne le 6. mesto na lanskem eurobasketu, ki je za vse pomenilo veliko razočaranje. Letos mineva devet let, odkar je Slovenija zadnjič nastopila na SP in s 7. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev, priložnost pa bi kazalo izkoristiti pred nujno pomladitvijo moštva.

Devetega septembra 2014 je slovenska izbrana vrsta odigrala zadnjo tekmo med svetovno elito in hkrati doživela najhujši poraz v svoji zgodovini. V četrtfinalu mundiala v Španiji je s 76:119 klonila proti ZDA, ki so poslale v ogenj močno zasedbo. V njej so bili med drugimi MVP prvenstva Kyrie Irving, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis, Klay Thompson, Derrick Rose, DeMar DeRozan in DeMarcus Cousins.

Slovenija je doslej odigrala 22 tekem na SP (in jih 12 dobila) z 18 različnimi tekmeci, ob vseh treh priložnostih se je pomerila le z ZDA. Zato so ob žrebanju skupin za letošnji mundial, ki je Slovencem v prvem krogu namenil dvoboje z Gruzijo, Venezuelo in Zelenortskimi otoki, mnogi najprej preverili, kdaj bi se lahko moštvi vnovič srečali. Če predvidimo, da bodo Američani letos igrali bolje kot pred štirimi leti na Kitajskem, kjer so zasedli šele 7. mesto, se to ne bo zgodilo pred polfinalom. Po idealnem scenariju za obe ekipi, seveda.

Tokrat brez Poljakov

Veselje zaradi ugodne skupine v uvodnem krogu v Okinavi je vendarle prenagljeno. Slovenija je ob ognjenem krstu na SP leta 2006 za začetek izgubila z ZDA, Italijo in Kitajsko ter premagala Portoriko in Kitajsko. Štiri leta pozneje je v skupini klonila proti Američanom ter ugnala Hrvaško, Brazilijo, Tunizijo in Iran. Leta 2014 je izgubila z Litvo, prekosila pa Avstralijo, Mehiko, Južno Korejo in Angolo. To so bili časi, ko je na mundialih tekmovalo 24 reprezentanc, letos jih bo drugič zapored 32 v osmih štiričlanskih skupinah, kar pomeni kakovostno zvodenelost v prvih nastopih. Za nekatere – upajmo tudi za Slovenijo – se bo SP začelo zares šele v drugem krogu.

Naše košarkarje bosta namreč pričakali dve od štirih neugodnih ekip iz skupine E. Z Avstralijo so gladko izgubili bitko za bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu, s Finsko in Nemčijo so se po dvakrat udarili v kvalifikacijah za EP 2025 in iztržili le eno zmago (proti Nemčiji, ki so jo ob tem ugnali z 88:80 na lanskem EP), četrti možni tekmec pa bo ena od treh gostiteljic SP Japonska. Če bi namesto slednje v skupini igrala Poljska, grobarka slovenskih upov na eurobasketu 2022, bi bila zbirka neprijetnih ovir popolna, vendar se tokrat ni uvrstila na SP.