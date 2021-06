Odšli po štiri zmage, danes prvo dejanje

Današnji dvoboj z Angolo (ob 15.30) za slovensko košarkarsko reprezentanco ne bo le običajen nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre, pač pa veliko več. Vsaj začasno bo lahko potegnila črto pod krivičnim tekmovalnim ustrojem mednarodne zveze FIBA in štiri leta po osvojitvi naslova evropskih prvakov prvič igrala z vsemi najmočnejšimi aduti, ki so ji še na voljo. Lotila pa se bo tudi posebnega zgodovinskega poslanstva.



Na seznamu 59 držav, ki so doslej dobile priložnost na OI v moški košarki, namreč še vedno ni Slovenije. Je pa na njem preostalih pet udeležencev turnirja v Kaunasu, ki jih bo morala prekositi: Litva se je sedemkrat preizkusila med olimpijsko elito in osvojila tri bronaste kolajne, Poljska in Južna Koreja po šestkrat, Angola petkrat in Venezuela dvakrat.



Luka Dončić že lep čas vztraja, da ima pred seboj dva pomembna karierna cilja, pripeljati reprezentanco v Tokio in osvojiti šampionski prstan v ligi NBA, ter prenaša na soigralce samozavest in optimizem. Ker so skupaj odigrali le eno pravo pripravljalno tekmo, s Hrvaško v Stožicah, kjer sta še vedno manjkala Vlatko Čančar in Aleksej Nikolić, jim bo zdaj prišlo prav stopnjevanje nastopov od lažjega k težjemu. Za začetek se bodo udarili z Angolci, jutri ob 15.30 s Poljaki, v soboto in nedeljo pa bodo odigrali še odločilna dvoboja za olimpijsko vozovnico.



Angola je najuspešnejša afriška velesila, saj je bila do leta 2015 enajstkrat prvak celine in štirikrat druga. S Slovenijo se je srečala trikrat ter dvakrat prepričljivo klonila v prijateljskih soočenjih, zato pa je bila zelo trd oreh na svetovnem prvenstvu 2014. V Las Palmasu je vodila še sredi zadnje četrtine in slednjič izgubila s 87:93. Od tedanjih izbrancev Jureta Zdovca bodo danes igrali Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič in Zoran Dragić. Angola je v zadnjih letih močno pomladila reprezentanco, v Kaunas so z mundiala 2014 prispeli le center Yanick Moreira, ki je pred sedmimi leti nasul Sloveniji 20 točk, branilec Edson Ndoniema (14) in krilni center Eduardo Mingas (7). Med drugimi se jim ni mogel pridružiti krilni center Bruno Fernando, saj z Atlanto nastopa v končnici lige NBA.

Prva tekma je vedno težka

»V Litvo smo prišli, da bi se uvrstili na OI, želimo spisati zgodovino. Že nekaj časa treniramo skupaj, a igralci imamo raje tekme. Čas je, da začnemo uživati,« meni slovenski kapetan Edo Murić, ki se le delno spominja angolskih košarkarjev: »Med klubsko sezono pač igramo v različnih ligah. Vemo pa, da so telesno izjemno močni. Morali se bomo boriti, zapirati prostor pod obročem in ustaviti tekmečeve protinapade. Ne bo lahko, a smo pripravljeni.«



Selektor Aleksander Sekulić dodaja: »Angola ima novega španskega trenerja, Joseja Clarosa. Zahteva agresivno obrambo in izkoriščanje telesnih sposobnosti. Tudi v napadu ima nekaj orožij, predvsem pod košema. Prve tekme so vedno težke, a moramo zmagati. Jutri bomo začeli razmišljati o Poljski, šele nato bomo lahko tuhtali, kdo je favorit v Kaunasu.«

