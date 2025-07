Odprtje prenovljene blejske ledne dvorane napolnilo tribune (FOTO)

Kar nenavadni so bili zadnji meseci sredi Bleda, ko je imela ledna dvorana zaklenjene dveri: ni bilo niti številnih rekreativcev, niti naraščajnikov dveh domačih hokejskih klubov, niti novih upov umetnostnega drsanja, niti naših risov, ki imajo tu vselej bazni tabor pred odhodom na velika tekmovanja. A eno od treh pokritih gorenjskih drsališč, ki so ga predali namenu pred 46 leti, je končno dočakalo obnovo in zdaj v prenovljeni podobi spet deluje. Ekshibicijska tekma hokejistov je do vrha napolnila tribune.

Te z zmogljivostjo za 1700 obiskovalcev nikdar seveda niso mogle ponuditi takšnega ozračja kot precej večji dvorani Podmežakla in Tivoli, a spomin uhaja v prva leta slovenske osamosvojitve in takrat vroče hokejske večere z nastopi domačega kluba v alpski ligi. »Ob pogledu na številne gledalce sem se spomnil tistih dnevov,« je dejal naš dolgoletni reprezentančni napadalec, zdaj prvi operativec pisarne hokejske zveze Dejan Kontrec. Nekoč je bil med vodilnimi aduti blejskega moštva.

Počutili so se kot nekoč (z leve): Valerij Šahraj, Edvin Karahodžić, Dejan Kontrec in Marjan Gorenc.

Dvorano so slovesno odprli Matjaž Rakovec, predsednik HZS, resorni minister Matjaž Han, blejski župan Anton Mežan in Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled.

Gledalci so po dolgih letih napolnili dvorano na Bledu do vrha in ponudili upanje v novi hokejski razcvet.

Na ledu, pa četudi, kot pravi, hokeja ni igral že desetletje, od poslovilne tekme Tomaža Razingarja, je bil videti spreten in ustvarjalen kot nekoč, nekaj akcij je izpeljal tudi z Matjažem Kopitarjem, dolgo selektorjem risov. Slednji, ki sicer hokej redno igra za rekreacijo in dobro počutje, je dodal: »Ni nam šlo slabo. Še bolje bi bilo, če bi imeli na ledu še, tako kot nekoč, Nika Zupančiča, a zdaj je čas dopustov, ne morejo pač biti vsi tukaj.« V internih krogih so tudi odmevale Kopitarjeve besede, da je pred sinom Anžetom poslovilna sezona v NHL, čeprav nam je pred dnevi na tradicionalni poletni novinarski konferenci dvakratni osvajalec prestižnega Stanleyjevega pokala dejal, da končne odločitve še ni sprejel ter tudi da se o tem s svojim klubom Los Angeles Kings še ni pogovarjal ...

Nova investicija na Bledu

Sicer sta se na ekshibicijski tekmi med starejšimi in mlajšimi (1:5) oba Kopitarja vpisala med strelce: Matjaž je zabil edini gol za svoje moštvo, Anže je bil eden od petih strelcev zmagovalne ekipe, ob njem so zadeli še Jurij Repe, Marcel Mahkovec, Jan Goličič in Martin Potočnik. »Pa sva se zmenila s tekmečevim vratarjem Gregorjem Šolarjem, da mi bo spustil en plošček, pa temu ni bilo tako,« se je v sproščenem ozračju po koncu pošalil Razingar. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance je v blejski dvorani kot doma, tu namreč upravlja z dvema gostinskima lokaloma.

Na Bledu so dolgo čakali na prenovo.

Tudi prvi zvezdnik našega hokeja Anže Kopitar se je na ledu imenitno počutil.

2,9 milijona evrov je bila vredna investicija temeljite prenove blejske ledne dvorane z okolico.

A rezultat tokrat dejansko ni bil najpomembnejši. Precej več je veljalo spoznanje, da je 1700 navzočih napolnilo dvorano do vrha, nasmejani obrazi vodilnih v lokalni skupnosti, hokejski zvezi in tudi Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport, so razkrivali pomembnost dogodka, ki je blejsko dvorano vrnil na domači hokejski zemljevid. »Prav vesel sem, da smo končno prenovili eno dvorano, zelo lepo pa bo, ko bomo odprli še kakšno novo,« nam je še dejal Kopitar st.

Ta nova investicija na Bledu je vredna 2,9 milijona evrov, gre pa za temeljito prenovljen hladilni sistem, nov asfalt v okolici ter na parkiriščih pred dvorano in ob njej, prenovili so tudi tribune, slačilnice ter uredili prezračevanje. V upanju, da bodo panoge na ledu v tem kraju spet oživele. Tako kot bi lahko tudi drugod po Sloveniji.