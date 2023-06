Odprtih le šest mest za elito: začetek kvalifikacij za novo sezono lige prvakov

V soboto se bo s finalom v Istanbulu med Manchester Cityjem in Interjem končala sezona 2022/23 v Uefini ligi prvakov, največjem klubskem tekmovanju v Evropi. Že 27. t. m. pa se bo z dvema tekmama preliminarnega dela kvalifikacij začela že naslednja. Po koncu državnih prvenstev na stari celini je znanih že 26 od 32 udeležencev skupinskega dela. V njem ne bo velikanov Liverpoola in Juventusa. Finale bo 1. junija 2024 na londonskem Wembleyju.

Slovenski prvak Olimpija bo evropsko pot začela v prvem kvalifikacijskem krogu 11. ali 12. julija, žreb parov bo 20. t. m. Ljubljančani bodo v njem nosilci, ne bodo pa več v morebitnem drugem krogu. Sledita še tretji in t. i. play-off, ki so bo končal 30. avgusta, ko bodo znani vsi člani elitne druščine.

V nedeljo sta se končali prvenstvi tudi v Španiji in Italiji. Iz la lige bo sodelovalo pet klubov, saj je Sevilla, sicer šele 12. na lestvici, osvojila evropsko ligo in se tako prebila med najboljše. V zadnjem krogu je izgubila pri Real Sociedadu, ki si je kot zadnji zagotovil LP, v katero se vrača po desetih letih. Z Iberskega polotoka bodo zraven še prvak Barcelona, Real Madrid in Atletico Madrid, za katerega Jan Oblak ob remiju pri Villarrealu zaradi poškodbe vratu ni nastopil. Ker so bili potniki v LP že znani, je sicer največ pozornosti požel Karim Benzema. Real je le nekaj ur pred tekmo z Athletic Bilbaom sporočil, da se razhaja z napadalcem, s katerim je petkrat osvojil ligo prvakov, ta pa se je poslovil na najboljši način, z zadetkom z 11 metrov za končnih 1:1. Barcelona, ki si je že veliko prej zagotovila prvi naslov po štirih letih, skupno 27., si je privoščila poraz pri Celti z 1:2. Najboljši strelec lige je bil Barcelonin zvezdnik Robert Lewandowski s 23 goli, Benzema jih je zbral 19.

Dybala rešil Romo

Tudi v Italiji je nedelja minila v znamenju zvezdnika, saj je Zlatan Ibrahimović oznanil konec kariere. Bilo je napeto v boju za evropske vstopnice. Juventusu se ni uspelo uvrstiti niti v evropsko ligo, četudi je z zadetkom Federica Chiese zmagal v Vidmu. V drugo najmočnejše tekmovanje sta se namreč prebili Roma in Atalanta. Za Rimljane je bila to dobra tolažba po porazu v finalu evropske lige. Mož odločitve za zmago proti Spezii z 2:1 je bil Paulo Dybala v 89. minuti.

Juventus, dvakratni evropski prvak, je zavoljo odvzema 10 točk pristal šele na sedmem mestu. Brez kazni zaradi finančnih nepravilnosti bi bil sicer boljši od Milana, ki je ujel zadnji vlak za ligo prvakov. »Kazen ni bila naša krivda, ekipo sem na igrišču pripeljal do tretjega mesta in tega mi nihče ne more odvzeti,« je dejal trener Massimiliano Allegri, ki verjame, da bo ostal na klopi stare dame, ki bo igrala v konferenčni ligi.

V ligi prvakov bodo iz Italije še prvak Napoli, Lazio in Inter. Slednjemu bo v sobotnem finalu šlo tudi za to, da bi bil v žrebu skupinskega dela uvrščen v prvi boben. Še bolj za 20 milijonov evrov denarne nagrade (poraženec prejme 15,5 milijona) in še najbolj za četrti naslov najboljšega v Evropi, prvega po letu 2010, kar bil bil tudi prvi za kapetana Samirja Handanovića, ki bi ne glede na to, ali bi bil v vratih ali ne, na koncu ob morebitni zmagi prvi dvignil pokal.