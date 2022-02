Odprt lov na zadnji dve mesti

V Berlinu se je minuli konec tedna začela serija za veliko nagrado v šahu, v kateri se bo 24 igralcev potegovalo za zadnji vstopnici za letošnji kandidatski turnir osmerice, ki bo med 16. junijem in 7. julijem v Madridu. Še preden so povlekli prve poteze na drugem najpomembnejšem tekmovanju v ciklusu za letošnje svetovno prvenstvo, so se zgodile neljube stvari, ki si jih vsi, tako prireditelji kot nastopajoči in šahovska javnost, želijo čim manj.

Beli na potezi Aronjan - Keymer, Berlin 2022. Kako je beli na eleganten način unovčil svojo veliko pozicijsko prednost? REŠITEV: 1.f5! in beli v vsakem primeru napreduje z enim od svojih kmetov. Posledice za črnega so katastrofalne, zato je ta nemudoma priznal poraz.

Tretji igralec sveta Ding Liren in Rus Dmitrij Andrejkin sta morala namreč tik pred zdajci odpovedati svoja nastopa. Slednji je bil pozitiven na testiranju za koronavirus, medtem ko najboljši kitajski igralec ni pravočasno uredil formalnosti za potovanje in vrnitev v domovino. Predvsem odsotnost Dinga je velik udarec za ta ciklus za svetovno prvenstvo, saj se je v zadnjih letih utrdil v svetovnem vrhu in zato nedvomno sodi med osmerico, ki se bo na kandidatskem turnirju potegovala za pravico do dvoboja za lovoriko. Glede na zdajšnje razmere, povezane s širjenjem pandemije, je bila vseskozi prisotna bojazen o dodatnih odpovedih, ki pa jih nato ni bilo.

Najbolje začela So in Aronjan

Nemška metropola bo gostila prvi in tretji turnir serije, medtem ko bo vmesna postaja še Beograd. Vsak od 24 nastopajočih bo nastopil na dveh turnirjih, najboljša v skupni razvrstitvi pa se bosta uvrstila na kandidatski turnir. Format posameznih turnirjev je precej neobičajen, saj je 16 igralcev sprva razvrščenih v štiri skupine, v katerih se vsak z vsakim pomeri po dvakrat. Zmagovalec vsake skupine napreduje v polfinale, ki se igra na dve partiji z morebitnimi podaljški v pospešenem oziroma hitropoteznem tempu v primeru neodločenega izida. Glede na to, da v skupinskem delu šteje le prvo mesto, je pričakovati ogorčene boje in malo prostora za taktiziranje, še posebno zato, ker tudi v skupnem seštevku vse razen prvega in drugega mesta pomeni bore malo.

Diagram (9.2.) FOTO: ŠZS

Uvodni turnir sta najbolje začela dva od glavnih favoritov za uvrstitev na kandidatski turnir, Wesley So in Levon Aronjan, ki tekmujeta pod ameriško zastavo. Oba sta si do prvega prostega dneva po štirih krogih priigrala že celo točko prednosti v svojih skupinah in sta tudi po prikazanih igrah suvereno na poti do polfinala. Veliko več drame glede napredovanja se obeta v skupini A, v kateri je mladi Andrej Jesipenko zamenjal rojaka Andrejkina, in v skupini B, kjer namesto Dinga igra Poljak Radoslaw Wojtaszek.