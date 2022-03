Odločno v bitko za prvaka

V ligaški nogometni bitki se nakazuje mariborsko zmagoslavje, toda samo en majhen obrat in pogled na lansko stanje na lestvici 1. SNL po 28 krogih razkriva, da je bila prvakinja Mura v podobnem položaju. Imela je močnega aduta in znova ga ima v Luki Bobičancu.

Mura je zaostajala osem točk za vodilno Olimpijo (46:54). Zdaj ima Maribor 53 točk, tri več kot lani in devet več kot Mura (44). Po 20 krogih ste za Mariborom zaostajali 10 točk. Spomladi ste osvojili točko več od Maribora, zaradi česar se ubranitev naslova ne zdi več nemogoča misija. Od Maribora, s katerim se boste pomerili v zadnjem kolu, imate tudi boljši medsebojni izkupiček.

»Lepo se sliši, a naš osnovni cilj ostaja uvrstitev v Evropo, če se nam bodo odpirala vrata za naslov, se ve – odločno bomo šli v bitko. V slovenski ligi je sicer težko kar koli napovedovati. Čisto vsaka tekma je derbi in vse se mora sestaviti. Čaka nas derbi s Koprom, po tekmi lahko govorimo le še o Evropi.«

Proti Kopru ste na treh tekmah osvojili le dve točki. So se razmerja sil spremenila po zadnjem decembrskem dvoboju?

»Niso, ne glede na to, da so Koprčani izgubili Maksa Barišića. Res je bil odličen, ampak moštva se ne sestavljajo za enega igralca. Koprčani imajo odlično moštvo in ambicioznega trenerja mlajšega rodu. Še bolj bodo zagnani, ker bodo želeli pokazati, da zmorejo in morejo tudi brez Maksa.«

Mura je po nekoliko slabšem in predvsem neprepričljivem spomladanskem uvodu ujela zmagovalni ritem.

»Morda še ne igramo v najboljši formi, a zmagujemo. Smo na približno 90 odstotkih in pri prepričanju, da zmoremo več in še bolje.«

Po poškodbi ste ujeli šampionski ritem. Ste se vrnili boljši?

»Počutim se odlično in sem v formi. Poškodba me je naredila še boljšega. Zrelejši sem, saj še nikoli nisem bil tako dolgo odsoten in sem imel na voljo več časa za izboljšanje posameznih pomanjkljivosti. Pri tem predvsem mislim na dvoboje, zdaj sem veliko bolj čvrst.«

Prve tekme z novim trenerjem Damirjem Čontalo so Muro peljale proti sredini in drugi polovici lestvice, zdaj je Ante Šimundža po malem le še lep spomin. Kaj se je spremenilo?

»Ante je imel izkušnje z velikih tekem. Ob njem smo postajali boljši in zrelejši. Zdaj smo izkušenejši igralci pomagali neizkušenemu trenerju ter se skupaj rešili. Zavedam se, da tudi trener brez moštva ne more opraviti veliko. Ni lahko naslediti Anteja. Kdor bi to hotel, bi moral imeti veliko poguma, kajti on ga je imel.«

Ima Olimpija z Robertom Prosinečkim več možnosti za naslov?

»Prosinečki je veliko, svetovno ime, zaradi katerega so motivi takoj večji in samo po sebi sproži željo za potrjevanjem. To je velika sprememba, ki bo sprožila impulz za spremembe v moštvu. Motiv bo za vse le šampionski.«