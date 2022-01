Odločeno: Đoković mora zapustiti Avstralijo

Avstralsko zvezno sodišče je danes zavrnilo predlog Novaka Đokovića za ponovno priznanje njegove vize za vstop v državo. Prvi teniški igralec sveta bo po večdnevnem sporu z avstralskimi oblastmi zaradi pravice, da vstopi v državo pred prvim turnirjem za veliki slam sezone, odprtim prvenstvom Avstralije, moral zapustiti državo.

Tričlanski senat sodišča je sprejel soglasno odločitev, da se Đokovićev zahtevek zavrne. Tenisač je namreč zahteval ponovno priznanje njegove vize, ki jo je v petek z izvršnim sklepom na podlagi javnega interesa preklical avstralski minister za priseljence Alex Hawke. Đokovićeva pravna ekipa je pri tem trdila, da je sklep neracionalen, poroča avstralski časnik The Age.

Sodišče je to zavrnilo. V postopku to sicer ni tehtalo ministrove utemeljitve, temveč zgolj zakonitost sprejetega sklepa. Z odločitvijo je Đoković izčrpal pravna sredstva in bo moral zapustiti državo.